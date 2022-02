ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 พร้อมจัดชิงเงิน 53 ล้านบาท 10-13 มี.ค. ที่สยามคันทรีคลับ

การแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 มีนักกอล์ฟที่จะเข้าร่วมทั้งสิ้น 70 คน โดยเป็นนักกอล์ฟจำนวน 56 คนในรายชื่อ LPGA Priority List อาทิ ลิเดีย โค จากนิวซีแลนด์ ผู้ชนะการแข่งขันแอลพีจีเอ 17 รายการ บรู๊ค เฮนเดอร์สัน จากแคนาดา แชมป์รายการ Hugel-Air Premia LA Open 2021 แดเนียล คัง จากสหรัฐฯ แชมป์รายการ Hilton Grand Vacations Tournament of Champions 2022 พร้อมด้วยแชมป์รายการเมเจอร์ ได้แก่ นักกอล์ฟสาวดาวรุ่งชาวไทยอย่าง “โปรแพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ เจ้าของแชมป์รายการ Chevron Championship 2021 ยูกะ ซาโซ่ จากฟิลิปปินส์ แชมป์รายการ US Women’s Open 2021 และ มินจี ลี จากออสเตรเลีย ผู้ชนะจากรายการ The Amundi Evian Championship 2021 รวมถึงกลุ่มผู้ชนะในรายการจากปีก่อน ทั้ง เอมี่ หยาง แชมป์แอลพีจีเอ 4 สมัย “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟไทยคนแรกที่คว้าแชมป์ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ปี 2021 ซึ่งจะมาป้องกันแชมป์ในปีนี้ และ จิน ยัง โค จากเกาหลีใต้ เจ้าของตำแหน่ง LPGA Tour Player of the Year และมือวางอันดับ 1 ของโลกในขณะนี้ พร้อมด้วยนักกอล์ฟอีกมากมายที่จะมาร่วมเกมการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่ในปีนี้

นายพิทักษ์ พฤทธิสาริกร ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “พวกเรารอคอยที่จะได้ชมหนึ่งในทัวร์นาเมนต์ที่น่าตื่นเต้นที่สุดอีกครั้ง ในปีนี้ การแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ครบรอบ 15 ปี โดยจัดภายใต้แนวคิด Beyond Greatness ตลอดวลาที่ผ่านมา ทัวร์นาเมนต์นี้ได้กลายเป็นเวทีที่สำคัญ ที่เป็นสนามแข่งที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกจากโปรกอล์ฟชั้นนำ และยังเป็นเวทีเปิดตัวนักกอล์ฟเยาวชนดาวรุ่งชาวไทย ให้มีโอกาสแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่วงการกอล์ฟโลก สำหรับปีนี้ เป็นอีกครั้งที่ประเทศไทยจะได้ต้อนรับโปรกอล์ฟสาวดีกรีแชมป์จากทั่วโลก ที่จะมาร่วมโชว์ฝีมืออันยอดเยี่ยม และที่พิเศษคือ แฟนกอล์ฟชาวไทยจะได้ร่วมเชียร์ทัพนักกอล์ฟสาวไทยที่ตบเท้าเข้าร่วมแข่งขันถึง 12 คน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ เพื่อร่วมชิงเงินรางวัล อีกทั้ง รางวัลพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ รถยนต์ฮอนด้า เอชอาร์-วีอี:เอชอีวี ใหม่ รุ่น e:HEV RS ยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียมเอสยูวี มูลค่า 1,179,000 บาท สำหรับผู้ทำโฮลอินวัน พาร์ 3 หลุมที่ 16 ได้เป็นคนแรก ฮอนด้าเชื่อว่าการแข่งขันในปีนี้ จะสามารถสร้างความประทับใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแฟนกอล์ฟ และเป็นทัวร์นาเมนต์ที่น่าจดจำอีกครั้ง”

การแข่งขัน ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ยังคงมุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานวงการกอล์ฟไทยอย่างต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายในการส่งเสริมให้ทุกคนสามารถคว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทั้งในและนอกสนามบนแนวทางของตนเอง นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อพัฒนากีฬากอล์ฟ อาทิ การแข่งขันรอบคัดเลือก National Qualifiers ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-20 มกราคมที่ผ่านมา และกิจกรรม Junior Golf Clinic ที่จะจัดขึ้นเร็วๆ นี้ รวมถึงกิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่ได้สานต่ออย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ จะนำรายได้จากการประมูลของที่ระลึกจากนักกีฬา ในกิจกรรม Charity Night บริจาคให้แก่ ศิริราชมูลนิธิ และระดมทุนค่าสมัครจากการแข่งขัน National Qualifiers เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ อาทิ รถเข็น เครื่องผลิตออกซิเจน มอบให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่ง จังหวัดชลบุรี

การจัดการแข่งขันในปีนี้ จะดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมการแข่งขันในสนาม และไม่มีการจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันแก่บุคคลทั่วไป

นอกจากโปรกอล์ฟชาวต่างชาติ แฟนกอล์ฟชาวไทยยังสามารถติดตามเชียร์และส่งกำลังใจให้โปรกอล์ฟดาวรุ่งสาวไทยอย่าง “โปรจีน” อาฒยา ฐิติกุล, “โปรโม” โมรียา จุฑานุกาล และ “โปรพราว” ชเนตตี วรรณแสน ผู้ชนะการแข่งขัน National Qualifiers ต่อเนื่อง 2 ปี รวมถึงนักกอล์ฟไทยที่ได้รับเชิญจากผู้สนับสนุนหลักเพื่อเข้าแข่งขัน ได้แก่ “โปรแหวน” พรอนงค์ เพชรล้ำ “โปรว่าน” จารวี บุญจันทร์ และรีน่า ทาเทมัตสึ (นักกอล์ฟสมัครเล่น) รวมถึงนักกอล์ฟรับเชิญจากต่างประเทศ อาทิ เอมิลี่ พีเดอร์เซน ลูซี ลี ฮินาโกะ ชิบูโนะ และเคทลิน แพพ

“การคว้าแชมป์ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 ปีที่แล้ว ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จที่เมภูมิใจมากค่ะ เพราะเป็นการแข่งขันในบ้านเกิดของตัวเอง และรู้สึกขอบคุณฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่เป็นเวทีสำคัญสำหรับนักกอล์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาร่วมแข่งขันกัน เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในทุกๆ ด้าน เมตั้งตาคอยที่จะได้ทำเต็มที่อีกครั้งสำหรับการแข่งขันในปีนี้ และรู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้ลงแข่งในสนามแบบพร้อมหน้าพร้อมตากับเพื่อนๆ นักกีฬาชาวไทย และยังคงอยากส่งต่อแรงบันดาลใจแก่นักกอล์ฟรุ่นต่อไป เช่นเดียวกับที่เมเคยได้รับมา” “โปรเม” เอรียา จุฑานุกาล แชมป์รายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 กล่าว

“ช่วง 2 ปีที่ผ่านมาถือเป็นเวลาแห่งการปรับตัวและการเติบโต สำหรับตัวเองในฐานะนักกอล์ฟก็เติบโตขึ้นมากและจะยังคงพยายามเล่นให้ดีที่สุดต่อไปในทุกทัวร์นาเมนต์ และรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของรายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 อดใจรอไม่ไหวที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ในการแข่งขันครั้งนี้” ลิเดีย โค แชมป์แอลพีจีเอ 17 สมัย กล่าว

“โปรแพตตี้” ปภังกร ธวัชธนกิจ แชมป์รายการ Chevron Championship 2021 และอันดับ 3 ร่วม รายการ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2021 กล่าวว่า “ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากค่ะ เพราะเราได้ลงแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นอีกครั้งและจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ ขอขอบคุณทางฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ที่สร้างหนึ่งในรายการแข่งขันกอล์ฟอันทรงเกียรติ และแสดงให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพด้านกีฬากอล์ฟบนเวทีระดับนี้”

นางนิตยา เกิดจันทึก ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพ การกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จปีที่ผ่านมาของทัวร์นาเมนต์ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ และรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับการแข่งขันปีนี้ เพราะทัวร์นาเมนต์นี้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการกอล์ฟของเมืองไทย รวมถึงการสร้างมาตรฐานความเป็นเลิศของการจัดแข่งขันกีฬาบนมาตรฐานระดับสากล เราจึงรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือกับฮอนด้าและไอเอ็มจีอีกครั้งในการจัดกิจรรมต่างๆ เพื่อมอบโอกาสให้แก่เยาวชนและผู้ที่สนใจซึ่งต้องการมุ่งหน้าไปบนเส้นทางสายกอล์ฟ อาทิ กิจกรรม Junior Golf Clinic ในเดือนกุมภาพันธ์ และ National Qualifiers ที่ให้สิทธิ์ผู้ชนะ 1 คน ร่วมแข่งขันในรายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 เราหวังว่าโอกาสเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนนักกีฬาที่มีศักยภาพให้มุ่งหน้าไปบนเส้นทางสายกีฬาต่อไป”

นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนฟื้นฟูการจัดอีเวนต์กีฬาทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ซึ่งรายการฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ถือเป็นทัวร์นาเมนต์หนึ่งที่ช่วยปูทางสู่การจัดอีเวนต์กีฬาในประเทศไทย พร้อมช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกของภาคการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟ โดยการจัดงานจะดำเนินการตามแนวทางมาตรการด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

มิสวินนี่ เฮง รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ ไอเอ็มจี ประเทศไทย กล่าวว่า “ทัวร์นาเมนต์ในปีนี้จะจัดในรูปแบบจำกัดจำนวนผู้ชม และไม่มีการจำหน่ายบัตร และในโอกาสครบรอบปีที่ 15 นี้ ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ได้นำเสนอแนวคิดการจัดงานใหม่ ภายใต้ธีม “Beyond Greatness” ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับมาตราฐานกีฬากอล์ฟในประเทศไทยและสร้างแรงบันดาลใจแก่นักกอล์ฟรุ่นใหม่ในอนาคต และเช่นเคย เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับฮอนด้าและการกีฬาแห่งประเทศไทย ในการรักษามาตรฐานการจัดแข่งขันฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ให้เป็นทัวร์นาเมนต์มาตรฐานระดับโลกซึ่งมีความเป็นเลิศในทุกด้าน และยังสอดคล้องตามมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัย และเนื่องจากการแพร่ระบาดยังคงเกิดขึ้น เราจึงสามารถเปิดรับผู้เข้าชมงานได้ในจำนวนจำกัดเพื่อให้สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง ขณะเดียวกัน เรายังคงมุ่งมั่นยกระดับประเทศไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำด้านกีฬาผ่านการจัดทัวร์นาเมนต์ที่เชื่อมั่นว่าจะประสบความสำเร็จอีกครั้งในปีนี้ เรายินดีกับความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของฮอนด้าในทัวร์นาเมนต์นี้และรู้สึกปลาบปลื้มอย่างยิ่งที่ฮอนด้ายืนยันประกาศเป็นผู้สนับสนุนต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027 และตั้งตารอที่จะได้ชมฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเหล่าโปรกอล์ฟ หวังว่านักกอล์ฟชั้นนำชาวไทยจะสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นอีกครั้ง”

ฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ 2022 ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Beyond Greatness” โดยมุ่งสร้างแรงบันดาลใจเพื่อให้ผู้คนได้ก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศบนแนวทางของตนเอง ซึ่งได้สะท้อนให้เห็นตลอด 15 ปีที่ผ่านมาของการแข่งขัน โดยมีนักกอล์ฟดาวรุ่งรวมถึงโปรกอล์ฟชื่อดังที่เข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเเนื่องเพื่อคว้าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในทัวร์นาเมนต์นี้ และเพื่อเป็นการสานต่อแนวคิดความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ฮอนด้าในฐานะผู้สนับสนุนกีฬากอล์ฟระดับโลก ได้ประกาศให้การสนับสนุนฮอนด้า แอลพีจีเอ ไทยแลนด์ ต่อเนื่องอีก 5 ปี ตั้งแต่ปี 2023 ถึง 2027 ซึ่งในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันหลักอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี 2006 ฮอนด้าภูมิใจที่มีบทบาทสำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการกีฬากอล์ฟในประเทศ ซึ่งนอกเหนือจากจัดการแข่งขันแล้ว ยังได้ริเริ่มโครงการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนและการสร้างประโยชน์สู่สังคมในวงกว้างอีกด้วย

แฟนกอล์ฟสามารถติดตามการถ่ายทอดสดผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ PPTV HD ช่อง 36 ตั้งแต่เวลา 12.00 เป็นต้นไป หรือเว็บไซต์ www.pptvhd36.com แอปพลิเคชั่น PPTVHD36 รวมทั้งเฟซบุ๊กและยูทูปของสถานีฯ ได้ตลอด 4 วันของการแข่งขัน