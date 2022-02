‘รอยัลส์ คัพ 2022’ ความสำเร็จอย่างงดงามผ่านทัวร์นาเมนต์กอล์ฟระดับโลก

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 “ROYAL’S CUP 2022” ที่สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ ระหว่าง 24-27 กุมภาพันธ์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านกีฬากอล์ฟระดับเวิลด์คลาส ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยและจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ประสบความสำเร็จอย่างงดงามทั้งในแง่ของการแข่งขันที่สนุกเร้าใจ พร้อมกิจกรรม “Private Golf Game” และ “Photo Call” ขณะที่นักกอล์ฟที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างประทับใจกับความสวยงามของสนาม รวมทั้งประทับใจกับรสชาติอาหารไทยและผลไม้ท้องถิ่นของจังหวัดกาญจนบุรี

การแข่งขันจัดขึ้นที่ “สนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ” สนามกอล์ฟพื้นที่กว่า 2,400 ไร่ในอำเภอบ่อพลอย เป็นสนามที่นักกอล์ฟที่ร่วมแข่งขัน 156 คน ต่างชื่นชมว่าเป็นสนามที่ออกแบบได้อย่างสวยงาม รายรอบด้วยต้นไม้นานาพันธ์โอบล้อมด้วยทะเลสาบ เนินเขาและหุบเขา และเป็นสนามที่มีความท้าทายมากสำหรับนักกอล์ฟ ต่างรู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเดินทางมาแข่งขัน ณ สนามระดับ 5 ดาวแห่งนี้

ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เผยถึงวัตุประสงค์ของการแข่งขันว่า “การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 “ROYAL’S CUP 2022” จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และฉลองเนื่องในโอกาสที่บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจครบ 50 ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านกีฬากอล์ฟระดับเวิลด์คลาส ส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของไทยและจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย อันจะส่งผลถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้นักกอล์ฟอาชีพชาวไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันในสนามระดับสากล จึงช่วยยกระดับมาตรฐานของวงการกอล์ฟไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม

กอล์ฟ “รอยัลส์ คัพ 2022” จัดการแข่งขันภายใต้มาตรการความปลอดภัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยก่อนการแข่งขันนักกอล์ฟพร้อมทีมงาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และสื่อมวลชน ต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 จะต้องเป็นการตรวจด้วยวิธีการ RT – PCR โดยมีผลตรวจระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ระยะเวลาไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าพื้นที่จัดการแข่งขัน ส่วนระหว่างการแข่งขันมีการตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่ทางเข้าสนาม และทุกอาคารในบริเวณสนามกอล์ฟ นอกจากนี้ นักกอล์ฟพร้อมทีมงานจะต้องตรวจ ATK ก่อนลงสู่สนามแข่งขัน

กิจกรรม “Private Golf Game” กิจกรรมที่จัดขึ้นก่อนวันแข่งขันโดยนำ 7 โปรกอล์ฟชื่อดังของเอเชียน ทัวร์ อาทิ “แจ๊ส” อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ฤดูกาล 2019, ชิฟ การ์ปู แชมป์ “รอยัลส์ คัพ 2017” จากอินเดีย และจูฮยอง คิม มือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ คนล่าสุด มาถ่ายทอดทักษะและประสบการณ์ให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นทั้งชายและหญิง รวมทั้งผู้ที่สนใจในกีฬากอล์ฟ เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นก้าวสู่นักกอล์ฟอาชีพในอนาคต

ส่วนในวันที่สามของการแข่งขันได้จัดกิจกรรม “Photo Call” นำ 4 นักกอล์ฟชื่อดังของเอเชียน ทัวร์ นำโดยพรหม มีสวัสดิ์ ร่วมด้วยตัวแทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, หน่วยงานภาครัฐและฝ่ายจัดการแข่งขันของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งภายในงาน นักกอล์ฟทั้ง 4 คนได้ร่วมลิ้มรสผลไม้ท้องถิ่น อาทิ กล้วยหอมออร์แกนิค และข้าวเหนียวมะม่วง ซึ่งใช้มะม่วงออร์แกนิคเกรดพรีเมียมที่ปลูกในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการโปรโมตการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี ผลักดันประเทศไทยจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับเวิลด์คลาส

นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า “จังหวัดกาญจนบุรีมีความภาคภูมิใจในการได้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 “ROYAL’S CUP 2022” ซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นงานกอล์ฟระดับโลกเป็นครั้งแรกของจังหวัดกาญจนบุรี ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์กระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งใหญ่ระดับภูมิภาค และมีโปรกอล์ฟชั้นนำจากทั่วโลกมาร่วมลงแข่งขันและมีการถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลก ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์จังหวัดได้เป็นอย่างดี

“กาญจนบุรีเป็นจังหวัดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว (Blue Zone) มีสถานที่พักแรม ธุรกิจการท่องเที่ยว สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติภายใต้มาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เรามีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และชาติพันธุ์ รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวที่ครบครัน สามารถผลักดันการส่งเสริมท่องเที่ยวให้กับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการท่องเที่ยวในรูปแบบ Sport Tourism รวมทั้งกีฬากอล์ฟ เรามีสนามกอล์ฟที่ได้มาตรฐาน โดยเฉพาะสนามกรังด์ปรีซ์ กอล์ฟ คลับ ซึ่งสามารถรองรับการจัดทัวร์นาเมนต์กอล์ฟระดับโลกได้ ซึ่งเหล่านักกอล์ฟเหล่านี้นอกจากจะมาลงแข่งแล้ว ยังได้มีโอกาสมาสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬา ส่งเสริมชื่อเสียงอันดีแก่จังหวัดกาญจนบุรีและประเทศไทยต่อไป”

ส่วนบรรยากาศของการแข่งขันตลอดทั้ง 4 วัน เป็นไปอย่างสนุกเร้าใจโดยมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันสองวันสุดท้าย ผ่านทางช่อง True Sport 5 (684) และเครือข่ายของ True Visions ในวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ซึ่งแฟนกีฬากอล์ฟได้ชมการต่อสู้แย่งแชมป์อย่างสนุกสนาน ชาน ชิห์-ชาง จากไต้หวัน คว้าแชมป์ ไปครอง พร้อมถ้วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และเงินรางวัลราว 2.4 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังสามารถทำโฮลอินวันและรับมอบรถ Toyota Camry รุ่น 2.5 Hybrid Premium จาก บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันไปได้ด้วยเช่นกัน

ขณะที่นักกอล์ฟไทย “โปรเพชร” สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟไทย คว้ารองแชมป์ร่วมกับซีฮวาน คิม โปรอเมริกันที่สกอร์รวม 20 อันเดอร์พาร์ 268 รับเงินรางวัลราวคนละ 1.2 ล้านบาท

สุรศักดิ์ สุทองวัน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ผู้สนับสนุนหลักของ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 “ROYAL”S CUP 2022” กล่าวว่า “บริษัทฯมีนโยบายที่จะมุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ กีฬาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนพัฒนาความเป็นเลิศ การแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2565 เป็นการแข่งขันระดับสากล มีนักกอล์ฟทั้งไทยและต่างชาติมาลงแข่งขัน รวมทั้งผู้สื่อข่าวกอล์ฟทั้งไทยและต่างประเทศ อีกทั้งรายการนี้เป็นการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยพระราชทานจึงถือเป็นเกียรติและความภูมิใจของเราเป็นอย่างมาก และเราก็ยินดีที่จะสนับสนุนพันธมิตรของเราอย่างกรังด์ปรีซ์ กรุ๊ป”

“ผมเชื่อว่าการแข่งขันกีฬากอล์ฟ เป็นกีฬาที่มีทั้งการควบคุมความสามารถและการฝึกฝนผ่านการทำงานร่วมกันของนักกีฬา ในการสนับสนุนเรายินดีที่จะสนับสนุนกีฬาที่มีการฝึกฝน ที่นำไปสู่ความสามารถในระดับที่สูงขึ้นในความเป็นมืออาชีพ”

“ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขันรายการนี้ และยินดีอย่างยิ่งที่มีนักกอล์ฟทำโฮลอินวันได้รางวัลของโตโยต้าได้สำเร็จ เนื่องจากการตีได้โฮลอินวัน เป็นสิ่งที่ท้าทายมาก ผู้ที่ทำโฮลอินวันได้จะต้องเป็นนักกอล์ฟที่มีความสามารถและก็มีโชคด้วย ซึ่งทางบริษัทฯมีความยินดีที่จะมอบรถ Toyota Camry รุ่น 2.5 Hybrid Premium ซึ่งเป็นรถที่น่าใช้ และมีสมรรถนะสูง ให้เป็นรางวัล” คุณสุรศักดิ์ กล่าว

“ในนามของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผมขอขอบคุณทุกท่าน ทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรี หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้สนับสนุนทุกท่าน ที่ได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จครั้งนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน และขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในการแข่งขันครั้งต่อไป” ดร.ปราจิน กล่าวสรุป

การจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพ ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอยัลส์ คัพ 2022 อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของรัฐบาลไทย โดยมีนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 156 คน ซึ่งนอกจากเงินรางวัลรวม 400,000 ดอลลาร์ ในปีนี้ยังมีรางวัลพิเศษสำหรับนักกีฬาที่สามารถทำโฮลอินวันได้เป็นคนแรกในหลุมพาร์ 3 (หลุมที่ 3, 5, 12 และ 16) และรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาที่สามารถทำอัลบาทรอสได้ในหลุม 9 และ 18 ซึ่งผู้ชนะรางวัลพิเศษเหล่านี้จะได้ครอบครองหนึ่งในรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากผู้สนับสนุนการจัดงาน ซึ่งได้แก่ โตโยต้า (Camry 2.5 HEV Premium), มิตซูบิชิ (OUTLANDER PHEV GT-Premium), มาสด้า (MazdaCX-3), MG (ALL NEW MG5 X), อีซูซุ (Isuzu X-Series Hi-Lander 4-Door 1.9 Ddi Z A/T) และโฟล์คสวาเกน (Volkswagen THAIYARNYON Caravelle Touring MNC 2022)

