‘เบรดี้’ ทำเซอร์ไพรส์ เปลี่ยนใจกลับมาลุยเอ็นเอฟแอลกับ ‘บัคคาเนียร์ส’ อีกรอบ

ทอม เบรดี้ คอวเตอร์แบ็กระดับตำนาน ที่ประกาศเลิกเล่นไปเมื่อไม่นานมานี้ ได้โพสต์ในโซเชียลมีเดียยืนยันว่า เขาเปลี่ยนใจและจะกลับมาลงเล่นอเมริกันฟุตบอลอีกครั้ง กับแทมป้าเบย์ บัคคาเนียร์ส ต้นสังกัดในเอ็นเอฟแอลอีกครั้ง

“หลังจากผ่านมา 2 เดือน ผมคิดว่าจุดที่ผมยืนควรจะอยู่ในสนามมากกว่าการยืนเชียร์อยู่บนอัฒจันทร์ เวลานั้นมันจะต้องมาถึงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ ผมรักเพื่อนร่วมทีม และรักครอบครัวที่สนับสนุนผมอย่างมาก พวกเขาทำให้การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้น ผมจะกลับไปลุยฤดูกาลที่ 23 กับแทมป้า เพราะภารกิจของผมยังไม่จบ”

เบรดี้ในวัย 44 ปี คว้าแชมป์ซุปเปอร์โบว์ล 7 สมัย กับนิวอิงแลนด์ แพทริออตส์ 6 สมัย และปิดท้ายกับบัคคาเนียร์ส ในฤดูกาลที่แล้วอีก 1 สมัย ก่อนประกาศเลิกเล่นไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และเปลี่ยนใจกลับมาแข่งขันอีกครั้ง

These past two months I’ve realized my place is still on the field and not in the stands. That time will come. But it’s not now. I love my teammates, and I love my supportive family. They make it all possible. I’m coming back for my 23rd season in Tampa. Unfinished business LFG pic.twitter.com/U0yhRKVKVm

— Tom Brady (@TomBrady) March 13, 2022