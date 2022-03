ย้ำแค้นสำเร็จ! ‘สิทธิชัย’ วิเคราะห์คู่ปรับเก่าวางแผนแก้เกมอย่างดีการันตีเข็มขัดแชมป์อยู่ในกำมือ

สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เปิดแผนลุยศึกใหญ่ เน้นการชกที่รัดกุม ทำการบ้านแก้เกมอย่างละเอียด เชื่อว่าทั้งการเตรียมตัวมาดีและประสบการณ์เหนือชั้นกว่าจะสามารถพิชิต ชิงกิซ อัลลาซอฟ ย้ำแค้นคู่แข่งจากประเทศเบลารุสอีกครั้ง ขึ้นครองแชมป์ คิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ได้แน่นอน

ความเคลื่อนไหวการแข่งขัน ONE X ที่สิงคโปร์ อินดอร์ สเตเดียม ประเทศสิงคโปร์ ในวันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 เพื่อฉลองครบรอบ 10 ปี ของ วัน แชมเปียนชิพ องค์กรศิลปะป้องกันตัวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเอเชีย การแข่งขันมี 19 คู่ประกอบด้วยนักกีฬาที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมทั้งนักชกขวัญใจชาวไทยขึ้นสังเวียนมากถึง 6 คน โดยอีกคู่ที่น่าสนใจ เป็นการพบกันของ”เจ้าเมย์” สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง เจ้าของฉายา “เจ้าหนูนักฆ่า” (Killer Kid) กับ “ชิงกิซ อัลลาซอฟ” จากเบลารุส ในรอบชิงชนะเลิศ ศึกคิกบ็อกซิ่ง เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ รุ่นเฟเธอร์เวต ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของศึกประวัติศาสตร์รายการนี้

สำหรับ “เจ้าเมย์” สิทธิชัย เพิ่งเอาชนะ “ดาวิต คิเรีย” จากจอร์เจีย มาได้ด้วยฟอร์มที่เฉียบขาด ส่วน”ชิงกิซ อัลลาซอฟ” เอาชนะนักมวยจากเมืองย่าโม “โจ ณัฐวุฒิ” โดยสอยร่วงตั้งแต่ยกแรก ในศึก ONE : ONLY THE BRAVE เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่าน ทำให้ทั้งคู่ได้ตั๋วเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในศึก ONE X วันที่ 26 มีนาคม ทั้งนี้สิทธิชัย กับ ซิงกิซ เคยชกกันมาแล้วตั้งแต่ปี 2557 โดยในครั้งนั้น สิทธิชัย เป็นฝ่ายชนะคะแนนมาได้

“สิทธิชัย ศิษย์สองพี่น้อง” เปิดเผยว่า “ชิงกิซ อัลลาซอฟ เป็นคู่แข่งที่เคยเจอกันมาเมื่อ 8 ปีที่แล้ว ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง เป็นการชกค่อนข้างสูสี ในตอนนั้นชิงกิซ ค่อนข้างเก่ง ตรงข้ามกับผมที่เพิ่งเก่งขึ้นมา และนัดนั้นผมเป็นฝ่ายชนะ อย่างไรก็ตามผมก็ศึกษาฟอร์มการชกของเขามาตลอด โดยชิงกิซมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากขึ้น สามารถชกได้ดีขึ้น จึงปรับเปลี่ยนเข้ากับการฝึกซ้อมเพื่อรับมือให้ดีขึ้น”

“ต้องยอมรับว่า ทาง “ชิงกิซ” ได้เปรียบในเรื่องของ รูปร่างที่สูง ออกอาวุธยาว รุนแรง ว่องไว มีพัฒนาการที่เก่งขึ้น ตัวใหญ่ขึ้น ฝีมือดีขึ้น รูปร่างก็ดีขึ้นด้วย ทำให้แมตช์นี้จะเอาชนะไม่ได้ง่าย แต่ผมมีประสบการณ์ในการชกคิกบ็อกซิ่งมา 10 กว่า ปี คิดว่ากระดูกมวยน่าจะดีกว่า มีอาวุธที่รวดเร็ว และคม เป็นจุดเด่น ส่วนแผนการชก จะเป็นการประชิดตัว ใช้อาวุธที่ออกได้ใกล้ เตะต่อย แทงเข่า ถ้ามีโอกาสอยากจะชนะน็อก แต่ประมาทไม่ได้ เพราะชิงกิซ เป็นนักมวยที่สายตาดีและมีความรวดเร็วมากเหมือนกัน ”

สำหรับความพร้อมด้านร่างกาย สิทธิชัยเผยว่า มีประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์แล้ว ซึ่งก่อนที่จะถึงวันแข่ง เชื่อว่าร่างกายดีเต็มร้อยแน่นอน โดยการฝึกซ้อมในโค้งสุดท้ายเป็นการฝึกซ้อมที่หนักหน่วงและเข้มข้นขึ้น มีการเสริมกล้ามเนื้อ เล่นเวต รวมทั้งใช้ความเร็วและความหนักของการออกอาวุธ

“สำหรับทีมงานเทรนเนอร์ยังเป็นชุดเดิมที่ฝึกซ้อมมาตลอด มี อ.มนต์ฤทธิ์ ศิษย์พ่อแดง, อ.จักรกฤษณ์ แฟรเท็กซ์, จั่นเจา ศิษย์สองพี่น้อง และ โต้ง เสิงสาง ส่วนคู่ซ้อม มีนักมวยร่วมค่ายหลายคน ได้แก่ สะท้านฟ้า, รุ่งราวี, ธนัญชัย ศิษย์สองพี่น้อง”

ทั้งนี้ในวงการ สิทธิชัย มีนักมวยที่ชื่นชอบ ได้แก่ เข้ม ศิษย์สองพี่น้อง และ บัวขาว บัญชาเมฆ เป็นไอดอล ที่ทำให้อยากเดินในเส้นทางคิกบ็อกซิ่ง โดยที่ผ่านมาศึกษาวิธีการชก การออกอาวุธที่ทำให้ชนะและน็อกคู่แข่งได้ นำสไตล์การชกมาใช้ ทั้งเวลาฝึกซ้อมและเวลาแข่งขัน

สิทธิชัยกล่าวต่อไปว่า สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ คือการคิดถึงพ่อแม่เป็นหลัก ก่อนจะขึ้นชก จะโทรไปขอพรพ่อแม่ พ่อแม่ก็จะอวยพรให้ประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะกลับมา นอกจากนี้ในช่วงใกล้วันแข่งขัน พ่อ “สมาน จันทร์สุข” ที่เป็นนักมวยเก่า ในอดีตขึ้นชกในนาม “สมานชัย เมืองรอง” จะให้คำแนะนำในการชกเพิ่มเติมด้วย”

“ผมอยากให้แฟนชาวไทยและทั่วโลกช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจ ให้ผม และนักชกไทยระดับแชมเปียนอีกหลายคนที่ชกในรายการนี้ ผมจะพยายามทำหน้าที่ให้เต็มที่ จะเอาเข็มขัดแชมป์เส้นนี้มาครองให้ได้” สิทธิชัย กล่าวทิ้งท้าย