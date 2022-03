โควิดหลีกไป! เอล กลาสิโก้หญิงทุบสถิติคนเข้าดูมากสุดในประวัติศาสตร์เฉียดแสนคน

เกมเอล กลาสิโก้ ระหว่างทีมแม่เนื้ออ่อนสาว บาร์เซโลน่า ที่เปิดสนามคัมป์ นู รับการมาเยือนของ เรอัล มาดริด ในเวอร์ชั่นรอบก่อนรองชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกหญิง เมื่อคืนวันที่ 30 มีนาคมที่ผ่านมา ทำลายสถิติผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลหญิงที่ตัวเลข 91,553 คน

บาร์เซโลน่า เอาชนะคู่ปรับตลอดกาลอย่าง เรอัล มาดริด 5-2 พร้อมกับผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ด้วยชัยชนะรวม 8-3 โดยสถิติใหม่ดังกล่าวแซงหน้าทั้งสถิติเดิมของสโมสรที่มีแฟนบอล 60,739 คนเมื่อปี 2019 ที่สนามเมโทรโปลิตาโน่ของแอตเลติโก้ มาดริด ซึ่งเกมนั้นเจ้าภาพเอาชนะบาร์ซ่า 2-0 ในการแข่งขันเกมลีก รวมไปถึงยังแซงหน้าสถิติผู้ชมมากที่สุดอย่างเป็นทางการสำหรับเกมของผู้หญิง ซึ่งสถิตินั้นทำไว้ตั้งแต่ครั้งฟุตบอลโลก 1999 ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน เมื่อมีแฟน 90,195 คนเข้าร่วมชมเกมที่โรสโบว์ล ในแพซาดีนา

ตั๋วทั้งหมด 99,354 ใบสำหรับเกมเมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม ถูกขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่เดือนมกราคม ทว่าความคาดหวังว่าสถิติจะถูกทำลายก็สั่นสะเทือนหลังจากมีฝนตกหนักตลอดทั้งวันในบาร์เซโลน่าและการแข่งขันเริ่มต้นด้วยการที่สนามมีคนดูแค่ครึ่งเดียวเท่านั้น แต่เมื่อเกมดำเนินไป แฟนๆ ก็ค่อยๆ เดินทางมาร่วมชมและจบลงด้วยการที่สนามคัมป์ นู มีคนดูเกือบเต็มความจุ

It’s now thousands of fans gathered outside Camp Nou to welcome #FCBarcelona in style.

There are drums, flares and a lot of noise.

I’m not sure how the team bus will get here, fans have blocked the road, but it’s a genuinely incredible atmosphere. pic.twitter.com/Nzn1qQg97Q

— Anton Toloui (@SkyAnton) March 30, 2022