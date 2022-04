กาตาร์เปิดตัว ‘ลาอีบ’ แมสคอตฟุตบอลโลก 2022

กาตาร์ เจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ได้เปิดตัวสัญลักษณ์นำโชคประจำการแข่งขันออกมาแล้ว ก่อนพิธีจับสลากแบ่งสาย โดยมีชื่อว่า “ลาอีบ” รูปทรงเป็นผ้าสีขาวและมีหน้าตาคล้ายเด็กผู้ชายสวมชุดประจำชาติกาตาร์ อย่างไรก็ตามเจ้าภาพนิยามว่า ลาอีบไม่มีลักษณะที่แน่นอน แล้วแต่คนจะมองว่าเป็นรูปอะไร โดยชื่อของลาอีบ เป็นภาษาอารบิก แปลว่า ผู้เล่นที่มีทักษะเยี่ยมยอด

La’eeb is here to share his love of football with fans worldwide!#FinalDraw | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uYJALVNUVw

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2022