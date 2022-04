เลียนแบบออสการ์! นักเทนนิสฝรั่งเศส ตบหน้าคู่แข่งชาวกานาจนหน้าสั่น (คลิป)

เมื่อวันที่ 5 เมษายน การแข่งขันเทนนิส “ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ 2022” รายการ เจ5 แอคครา ที่ประเทศกานา ระหว่างวันที่ 4-9 เมษายน มีประเด็นดราม่านอกการแข่งขันเกิดขึ้นในคู่ระหว่าง มิชาแอล กวาเม มือวางอันดับ 1 ของรายการ จากฝรั่งเศส มืออันดับ 627 เยาวชนโลก กับ ราฟาเอล อันคราห์ นักหวดจากกานา ผลปรากฏว่า อันคราห์ พลิกล็อกชนะไปได้

จากนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด หลังนักเทนนิสชาวฝรั่งเศสรายนี้จับมือกับ อันคราห์ ก่อนใช้มือซ้ายตบไปที่บริเวณใบหน้าคู่แข่งอย่างรุนแรง จนทำให้มีแฟนเทนนิสโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่า เป็นการกระทำคล้ายๆ วิลล์ สมิธ ดาราดังที่ตบหน้า คริส ร็อก ในบนเวทีออสการ์ 2022

ต่อมาทีมงานของทาง อันคราห์ ได้ลงไปในสนามเพื่อที่จะเอาคืน จนทำให้ กวาเม ต้องรีบวิ่งหนีไป หวิดการวางมวยหลังจบเเมตช์

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ

— SHARP SHOOTER 🔫 (@Kwesi_Gibson) April 4, 2022