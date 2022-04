นักหวดเยาวชนตบคู่แข่งหน้าสั่น หลังแพ้ตกรอบที่กานา (มีคลิป)

การแข่งขันเทนนิสระดับเยาวชนไอทีเอฟ จูเนียร์ ระดับเกรด 5 “เจ5 อัคครา” ที่ประเทศกานา เมื่อวันที่ 5 เมษายน เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น เมื่อมิชาเอล คูอาเม่ นักหวดฝรั่งเศส มือวาง 1 ของรายการ ไปตบหน้า ราฟาเอล นิอิ อันคราช นักเทนนิสเจ้าถิ่น หลังจากที่มือวาง 1 พลิกล็อกพ่ายไป 1-2 เซต 2-6, 7-6(5), 6-7(5) ตกรอบแรก

Number 1 seeded player Michael Kouame from France 🇫🇷 slaps Raphael Nii Ankrah 🇬🇭 after losing in the ongoing TGF ITF jnrs world tour at the Accra sports stadium pic.twitter.com/pj4WjfifXZ

