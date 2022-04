เปิดรับสมัครแล้ว! ‘ไอดอล ไฟต์’ ซีซั่น 3 ชวนเหล่าคนดังร่วมประชันบนเวทีมวยออนไลน์

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน IDOL FIGHT Season 1 และ Season 2 สร้างปรากฏการณ์ผู้เข้าชมแต่ละซีซั่น ทะลุ 100 ล้านวิว จนสร้างกระแสและเสียงเรียกร้องให้มีการจัด Season 3 จากเหล่ายูทูปเบอร์ สตรีมเมอร์ และ ไอดอล ทั้ง Youtube และ TikTok ให้โลกออนไลน์อย่างมากมายและแล้ว 3 โปรโมเตอร์ อย่าง “มาย เมท เนท” “โจ นพรัตน์” และ “เบล ขอบสนาม” ก็ไม่รอช้า พร้อมจัดความมันส์ให้ FC ของ IDOL FIGHT ที่เรียกร้องเข้ามา โดยประกาศเปิดรับสมัครยูทูปเบอร์และไอดอลที่สนใจ ขึ้นชกมวยบนเวทีออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ ทั้ง เน็ตไอดอล/ดารา/คนดัง เชิญมาร่วมซีนความเดือดใน Season 3 ที่จะจัดให้มีการแข่งขันในช่วงปลายปี 2565 นี้

สำหรับกติกาในการรับสมัครมี 3 ข้อ ประกอบด้วย 1.ต้องมีผู้ติดตามอย่างน้อย Youtube – 150,000 Subscribers หรือ TikTok – 350,000 Follower, 2. ช่องต้องแอคทีฟและมี Consistent Upload ต่อเนื่อง อย่างน้อย 2 คลิปต่อเดือน 3. NO PAIN NO GAIN, NO TRAIN NO GAME คือ ต้องซ้อมจริงๆเพื่อให้ออกมาสนุกที่สุดหากผ่านเงื่อนไข 3 ข้อ โอกาสของทุกคนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในรายการออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างIDOL FIGHT ทันที

IDOL FIGHT Season 3 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ และจะทำการปิดรับสมัครภายในวันพุธที่ 30เมษายน 2565 สำหรับ YouTubers และ ไอดอลท่านที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ Link https://forms.gle/b4BqM9eQobAHjvRaA รีบส่งใบสมัครและกรอกข้อมูลส่งมาด่วน พวกเรา IDOL FIGHT Season 3 กำลังรอพวกคุณอยู่!!