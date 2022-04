สู่ตำนานบทใหม่! eFootball Next Gen 2022 ประเภท PC เปิดชิงชัยเฟ้นดาวรุ่ง

ถึงเวลาพิสูจน์ฝีมือสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ “Your Chance is here” ก้าวสำคัญสู่ตำนานบทใหม่ กับโอกาสการเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตอาชีพ พร้อมให้ทุกคนพิสูจน์แล้วบนสนามจริง ในทัวร์นาเมนต์เปิดฤกษ์เกมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “eFootball Thailand Next Gen 2022 ประเภท PC” การแข่งขันเฟ้นหาดาวดวงใหม่ เพื่อรับตำแหน่งตัวแทนตัวจริงในนาม 16 สโมสรไทยลีก ลงแข่งขันในรายการ eFootball THAI LEAGUE ฤดูกาล 2022 วัดกันด้วยทักษะ ตัดสินด้วยฝีมือจริง ด้วยรูปแบบการแข่งขันบน PC กฎ Best of 3 ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดสถานภาพร่างกาย (งดเว้นรับสมัคร Pro Player ที่เคยแข่งขันใน E-LEAGUE Thailand)

พร้อมพบกับอีกมิติการคัดเลือกในระบบ “Club’s Draft System” ชัยชนะเท่านั้นที่จะพิสูจน์ความเป็นตัวจริง ในกติกา ประกอบด้วย

· การแข่งขันประเภทเดี่ยว (1vs1) “เฉพาะบนแพลตฟอร์ม PC” แบบออนไลน์

· โดยเลือกใช้ทีมจากสโมสรไทยลีก ในเกม “eFootball เวอร์ชัน 1.0.0.” เท่านั้น

· แข่งขันในรูปแบบ BO3 (Best of 3) และการยิงลูกโทษที่จุดโทษ

· รับสมัครจำกัดจำนวนเพียง 256 คนเท่านั้น

· เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 18-27 เมษายน 2565 แข่งขันจริงในระหว่างวันที่ 13-22 พฤษภาคม 2565*

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตำนานบทใหม่ ในบทบาทนักกีฬาอีสปอร์ตตัวจริง อ่านทุกรายละเอียดการแข่งขัน กฎ กติกาทั้งหมด และไม่พลาดทุดข่าวสารสำคัญได้ที่ https://www.facebook.com/ELeagueThailand