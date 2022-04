นักข่าวดังคอนเฟิร์ม ‘เทน ฮาก’ โอเคนั่งกุนซือใหม่ ‘แมนฯยู’ รอเปิดตัวเร็วๆ นี้

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ นักข่าวความน่าเชื่อถือสูงของ “สกาย สปอร์ตส” รายงานว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้บรรลุข้อตกลงกับอีริก เทน ฮาก เฮดโค้ชอาแจ็กซ์ ในการมาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ในฤดูกาลหน้าเรียบร้อยแล้ว แต่จะยังไม่มีการประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการ จนกว่าจะจบเกมพรีเมียร์ลีก ที่แมนฯยูจะต้องออกไปเยือนลิเวอร์พูล ในคืนวันนี้ เวลา 02.00 น.

อย่างไรก็ตามแมนฯยูยังต้องเจรจาเรื่องค่าชดเชยที่ต้องจ่ายให้อาแจ็กซ์ 2 ล้านยูโร(72 ล้านบาท) เพราะเทน ฮาก ยังเหลือสัญญากับอาแจ็กซ์ 1 ปี

เทน ฮาก ในวัย 52 ปี เคยคุมทีมโก อะเฮด อีเกิ้ลส์ ในลีกเนเธอร์แลนด์ ต่อด้วยบาเยิร์น มิวนิก 2 และอูเทร็กต์ ก่อนจะมาทำทีมอาแจ็กซ์ เมื่อปี 2017 และได้แชมป์ลีกดัตช์ 2 สมัย ยังมีลุ้นแชมป์ฤดูกาลนี้ นำเป็นจ่าฝูงอยู่ รวมทั้งได้แชมป์ดัตช์คัพ 2 สมัย และรองแชมป์ในฤดูกาลนี้ เคยเข้ารอบรองชนะเลิศ ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อ 2 ปีก่อน

Erik ten Hag to Manchester United, here we go! Agreement on contract now set to be completed. Mitchell van der Gaag, priority candidate for coaching staff. 🔴🤝 #MUFC

Ajax & Man United in contact to discuss €2m clause – announcement timing depends on this [not today/tomorrow]. pic.twitter.com/byQvO8Pkn5

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 18, 2022