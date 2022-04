ห่วยนักต้องรวมตัวขับไล่! แฟนบอล ‘โอลด์แฮม’ ประท้วงไล่เจ้าของทีม

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อแฟนบอล โอลด์แฮม แอธเลติก ทีมในศึกลีก ทู อังกฤษ ก่อเหตุบุกลงมาในสนาม ในช่วงท้ายเกมลีกนัดที่ทีมเปิดรังบาวน์ดารี ปาร์ก รับการมาเยือนของ ซัลฟอร์ด เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา เพื่อประท้วงเจ้าของสโมสร ส่งผลให้เกมดังกล่าวต้องถูกยกเลิก ก่อนจะกลับมาเตะกันต่อในเวลาต่อมา

เกมดังกล่าว แฟนบอลหลายสิบคนบุกลงมาในสนามในช่วงท้าย พร้อมชูป้ายผ้าที่มีข้อความว่า “ออกไปจากสโมสรของพวกเรา” เพื่อประท้วงเจ้าของสโมสร หลังทีมมีโอกาสสูงที่จะตกชั้นไปเล่นนอกลีกเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสร โดยมีรายงานว่า จอห์น เชอริแดน กุนซือของทีม ก็อยู่ในกลุ่มแฟนบอลที่ประท้วงด้วย และแม้ทีมงานรักษาความปลอดภัยจะพยายามเคลียร์สถานการณ์ แต่แฟนบอลกลุ่มดังกล่าวยังคงไม่ยอมออกไปจากสนาม จนสุดท้ายส่งผลให้เกมต้องถูกเลื่อนออกไป ก่อนที่จะกลับมาเตะต่อใน 11 นาทีที่เหลือ โดยไม่มีแฟนบอลในสนาม ก่อนที่โอลด์แฮม จะแพ้ 1-2 ส่งผลให้ตกชั้นอย่างแน่นอนแล้ว

