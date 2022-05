บรรดาอริแซวแรง หลัง ‘หงส์แดง’ ชวดแชมป์ยุโรป

หลังจากที่ลิเวอร์พูลอกหัก พ่ายรีล มาดริด ชวดแชมป์ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ทำให้บรรดากองแช่งต่างแฮปปี้ไปตามๆ กัน

ริชาร์ลิซอน กองหน้าเอฟเวอร์ตัน อริร่วมเมืองลิเวอร์พูล ทวีตภาพตัดต่อที่ตัวเองกำลังขับรถประจำทางและยิ้มอย่างมีความสุข ซึ่งถูกตีความไปว่าเป็นการเฮฮาที่ทีมหงส์แดงไม่ได้แชมป์

ขณะที่แกรี่ เนวิลล์ อดีตแบ็กขวาแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ยุครุ่งเรือง ซึ่งปัจจุบันไปทำงานเป็นนักวิเคราะห์เกมของสถานีโทรทัศน์สกาย สปอร์ตส ก็ได้ทวีตข้อความว่า “เป็นเรื่องปกติมากๆ ที่จะมีความสุขในคืนนี้ ถ้าคุณเป็นแฟนแมนฯยู โคตรดีใจเลย”

นอกจากนั้นแกรี่ยังได้โพสต์บรรยากาศแห่งความสุขกับเพื่อนๆ ในทวิตเตอร์ด้วย

It’s really normal to be happy tonight if you’re a united fan! I’m f@@@@@g ecstatic! 😂

— Gary Neville (@GNev2) May 28, 2022