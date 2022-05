จีนเปิดสนามแข่งเอเชี่ยนเกมส์ให้ประชาชนใช้ หลังประกาศเลื่อนบู๊

หลังจากที่จีนประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 19 “หางโจว 2022” ออกไปในปีหน้า เพราะการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ล่าสุด คณะกรรมการจัดการแข่งขันหางโจว 2022 ได้เปิดสนามแข่งขันต่างๆ ที่ได้เตรียมไว้รองรับการแข่งขันให้ประชาชนได้เข้าไปใช้ แต่จะเก็บค่าใช้บริการตามความเหมาะสม รวมทั้งหางโจว โอลิมปิก สเตเดียม สนามกีฬาหลักที่จะใช้ในพิธีเปิด-ปิด เอเชี่ยนเกมส์อีกด้วย

สำหรับกำหนดการแข่งขันใหม่ยังไม่ได้มีการประกาศออกมา

