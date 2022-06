‘ฮอนด้า’ เปิดตัวแคมเปญ ‘เชียร์ให้ก้อง’ ร่วมส่งแรงใจให้นักบิดไทยคว้าชัยในโมโตทู

ไทยฮอนด้า ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย เปิดตัวแคมเปญ เชียร์ให้ก้อง เปิดโอกาสให้แฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศได้ร่วมส่งแรงใจเชียร์ “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดจากโครงการ Honda Race to The Dream ให้ดังกระหึ่ม ให้โลกได้เห็นพลังเชียร์ของคนไทยที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใด พร้อมกับลุ้นรางวัลใหญ่ ตั๋วเข้าชมโมโตจีพีที่บุรีรัมย์พร้อมที่พักถึง 50 รางวัล และคอลเลกชัน SC35 Special Edition อีก 200 รางวัล รวมของรางวัลทั้งสิ้น 250 รางวัล

นายวิวัฒน์ เลิศผาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานขายและการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า แรงใจจากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศคือสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ ก้อง สมเกียรติ จันทรา นักแข่งจากโครงการ Honda Race to The Dream สามารถสร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นในโมโตทูปีนี้จนกลายเป็น The First Thai Win in GP History หรือคนไทยคนแรกที่คว้าชัยในรายการเวิลด์กรังปรีซ์ และทำให้คนทั้งโลกยอมรับในความสามารถที่ไม่ธรรมดาของคนไทย เพื่อส่งแรงใจให้กับก้อง สมเกียรติ ในการสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ทางไทยฮอนด้าได้เปิดตัวแคมเปญที่มีชื่อว่า #เชียร์ให้ก้อง โดยคำว่าเชียร์ให้ก้อง นอกจากจะหมายถึงเชียร์ให้ก้องสมเกียรติแล้ว ยังหมายถึงการแสดงพลังของคนไทยที่ร่วมกันส่งเสียงเชียร์ให้ดังก้อง ให้โลกได้ยิน เพื่อเป็นกำลังใจให้นักแข่งไทยคว้าชัยอย่างต่อเนื่องในปีนี้ โดยทางไทยฮอนด้าพร้อมมอบรางวัลใหญ่ด้วยการพาแฟนตัวจริงไปเชียร์ก้องถึงขอบสนามแบบสดๆ ที่จังหวัดบุรีรัมย์ในรายการไทยแลนด์กรังด์ปรีซ์ และยังมีรางวัลอื่นๆ ให้ได้ลุ้นอีกมากมาย เพียงร่วมกิจกรรมเชียร์ที่จัดโดยร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั้ง Honda Wing Center และ Honda BigWing เรียกได้ว่ายิ่งเข้าร่วมมาก ก็ยิ่งได้ลุ้นมาก ทั้งหมดนี้เพื่อแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยโดยเฉพาะ

สำหรับกิจกรรม เชียร์ให้ก้อง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 เปิดโอกาสให้แฟนๆ ของก้อง สมเกียรติ จันทรา ได้ร่วมลุ้นของรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 บัตรเข้าชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการไทยแลนด์กรังด์ปรีซ์ (ที่นั่งโซนอัฒจันทร์เสริม) ที่จ.บุรีรัมย์ พร้อมด้วยโรงแรมที่พัก (รางวัลละ 1 ท่าน) มูลค่ารางวัลละ 5,000 บาท จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 250,000 บาท

รางวัลที่ 2 เสื้อ SC35 Special Edition มูลค่ารางวัลละ 590 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 59,000 บาท

รางวัลที่ 3 หมวก SC35 Special Edition มูลค่ารางวัลละ 490 บาท จำนวน 100 รางวัล รวมมูลค่า 49,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 250 รางวัล มูลค่ารวม 358,000 บาท

แฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถร่วมลุ้นรางวัลได้ง่ายๆ เพียงร่วมกิจกรรมเชียร์กับทางร้าน Honda Wing Center และ Honda BigWing ที่ร่วมกิจกรรมทั่วประเทศตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. เข้าร่วมกิจกรรมเชียร์ ก้อง สมเกียรติ จันทรา ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2565 (มีการแข่งขันทั้งสิ้น 7 สนาม)

2. ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่หน้างาน เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นชิงรางวัล 1 คน / สิทธิ์ / รอบกิจกรรม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม (จัดทั้งหมด 7 รอบ)

จับรางวัลโดยวิธีจับฉลากในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ที่บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด สำนักงานสำโรง จ.สมุทรปราการ

ประกาศผลผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลในวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 19.00 น. ที่เว็บไซต์ www.thaihonda.co.th

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ในการร่วมสนุกเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.thaihonda.co.th/honda/news/product/20220531/race-to-the-dream-cheers-to-kong

ติดตามรายชื่อร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ร่วมจัดกิจกรรมในแต่ละสนามได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ Race to The Dream www.facebook.com/hondaracingteamTH และเฟซบุ๊กแฟนเพจของทางร้านผู้จำหน่ายฯ