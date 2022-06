‘แมนฯยู’ ประกาศแยกทาง ‘ป๊อกบา’ หลังหมดสัญญา

แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกาศยืนยันว่า ปอล ป๊อกบา จะไม่ต่อสัญญาใหม่ และย้ายออกจากทีมแบบไม่มีค่าตัวแน่นอนแล้ว

ป๊อกในวัย 29 ปี เคยอยู่กับเลอ อาฟร์ ในฝรั่งเศส ก่อนจะย้ายมาเป็นนักเตะของอคาเดมีแมนฯยู เมื่อปี 2009 จนกระทั่งปี 2011 ย้ายไปยูเวนตุสแบบไม่มีค่าตัว อยู่กับทีมได้ 4 ปี ย้ายกลับมาแมนฯยู ด้วยค่าตัว 89 ล้านปอนด์ ในปี 2016 ถือเป็นนักเตะค่าตัวสูงสุดของสโมสรมาจนถึงปัจจุบัน

ตลอด 6 ปีกับแมนฯยูลงเล่น 226 นัด ยิง 39 ประตู คว้าแชมป์ลีกคัพ และยูโรป้าคัพ ในฤดูกาล 2016-2017

ส่วนทีมต่อไปที่ป๊อกบาที่จะย้ายไปเล่นให้ คาดว่าจะกลับไปค้าแข้งกับยูเวนตุสอีกครั้ง

