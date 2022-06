สองผู้ตัดสินฟุตบอลสกอตแลนด์ เปิดตัวเป็นเกย์ หวังสังคมเปิดใจเรื่องนี้มากขึ้น

เคร็ก นาเปียร์ และลอยด์ วิลสัน สองผู้ตัดสินฟุตบอลในลีกสกอตแลนด์ ได้ออกมาเปิดตัวว่าเป็นเกย์ ในเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวรักร่วมเพศ “ไพรด์มันท์” นับเป็นผู้ตัดสิน 2 คนแรกที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ หลังจากที่จอช คาวาโย่ นักฟุตบอลชาวออสเตรเลีย ของอเดเลด ยูไนเต็ด และเจก เดเนียลส์ ศูนย์หน้าแบล็คพูล ในอังกฤษ ได้ออกมาประกาศตัวก่อนหน้านี้แล้ว

นาเปียร์ได้เปิดเผยกับสื่อของสมาคมฟุตบอลสกอตแลนด์ ว่า ไม่เคยคิดว่าจะต้องมานั่งเปิดใจเรื่องแบบนี้ แต่มันก็เป็นเรื่องยากมากกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้ในวันนี้ ไม่ได้หมายความว่าอยากจะเป็นข่าว แต่อยากจะช่วยเปลี่ยนความคิดให้คนทุกคนเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงออกมา และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สบายใจที่สุดในความเป็นตัวเอง และคนในวงการฟุตบอลก็รวมอยู่ในนั้น

“ทุกครั้งที่ได้พูดเรื่องนี้ออกไป มันทำให้ผมสบายใจขึ้น มันไม่ได้เป็นการบอกเล่าถึงตัวผมเท่านั้น แต่มันเป็นการพยายามที่จะเปลี่ยนวัฒนธรรมของฟุตบอลสกอตแลนด์ เพราะมันยังมีกำแพงขวางอยู่ในวงการฟุตบอล หวังว่าทุกคนที่เป็นเกย์จะสามารถเปิดใจกับครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมทีม และสังคมได้ ถ้าพวกเขาอยากจะทำ ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไม่มีนักเตะที่อยากจะเปิดเผยตัวว่าเป็นเกย์ แต่มันก็มีนักเตะที่เป็นเกย์อยู่จริงๆ เมื่อเรามีต้นแบบที่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ มันก็อาจจะทำให้มีรอยด่างและความกลัวเกิดขึ้นได้” นาเปียร์กล่าว

ด้านวิลสันกล่าวว่า ตลอดชีวิตที่ผ่านมา การต้องปกปิดความเป็นตัวเองนับเป็นช่วงเวลาที่แย่มากๆ การต้องใช้ชีวิต 17 ปี ในแบบที่ไม่ต้องการ ต้องโกหก ต้องเป็นในแบบที่คนอื่นอยากให้เป็น โดยเฉพาะการที่ฟุตบอลมีกรอบที่ทำให้ต้องเป็นแบบนั้น จึงต้องออกมาเปิดเผยสิ่งที่เป็นในวันนี้

“We need to see the climate change so that people feel they can be their true self and live happily and comfortably in their own skin.”

