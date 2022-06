ลูกยางสาวไทยลัดฟ้าลุยเนชั่นส์ ลีก สนาม 3 บัลแกเรีย

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน เวลา 23.00 น. ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่กรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2022 สัปดาห์ที่ 3

ทัพสาวไทยอยู่ในอันดับที่ 8 ของตาราง จากผลงานแข่งขัน 8 นัด ชนะ 4 แพ้ 4 มี 12 คะแนน ยังอยู่ในเส้นทางลุ้นติด 1 ใน 8 ทีมเข้าสู่รอบสุดท้าย

ทีมชาติไทยออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ วันที่ 25 มิถุนายน เวลา 23.00 น. ไปยังนครอิสตันบูล ประเทศตุรกี ถึงในวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 05.15 น. (เวลาท้องถิ่น – 09.15 น. เวลาไทย) และต่อเครื่องด้วยเที่ยวบิน TK1027 ถึงกรุงโซเฟีย ประเทศบัลแกเรีย ในเวลา 08.40 น. (เวลาท้องถิ่น – 12.15 น. เวลาไทย)

สำหรับสนามที่ 3 ทีมชาติไทยจะพบกับ เกาหลีใต้, โดมินิกัน, บราซิล และอิตาลี นัดแรกจะลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ ในวันที่ 29 มิถุนายน เวลา 21.00 น. ติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง One 31

รายชื่อนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีม

1. พรพรรณ เกิดปราชญ์ (กัปตันทีม) (S no .3)

2.สิริมา มานะกิจ (S no. 23)

3. ปิยะนุช แป้นน้อย (L no .2)

4. สุพัตรา ไพโรจน์ (L no. 20)

5.หัตถยา บำรุงสุข (MB no.12)

6. จรัสพร บรรดาศักดิ์ (MB no .9)

7. แก้วกัลยา กมุลทะลา (MB no.15)

8. ฑิชากร บุญเลิศ (MB no. 24)

9..อัจฉราพร คงยศ (OH no. 18)

10.ชัชชุอร โมกศรี (OH no. 19)

11.สุทัตตา เชื้อวู้หลิม (OH no. 14)

12.ศศิภาพร จันทวิสูตร (OH no. 25)

13. พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (OP no.16)

14..ธนัชชา สุขสด (OP no. 21)

เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการทีม: สมชาย ดอนไพรยอด

หัวหน้าผู้ฝึกสอน: ดนัย ศรีวัชรเมธากุล

ผู้ฝึกสอน: ชำนาญ ดอกไม้ และ ธีรศักดิ์ นาคประสงค์

แพทย์ประจำทีม: อี๊ด ลอประยูร

นักกายภาพบำบัด: ทิพย์รัตน์ แก้วใส

เจ้าหน้าที่นวดประจำทีม: สุจิตรา ขรรค์ศร