ไตรกีฬา ‘ซีไอเอ็มบี’ กลับมาแล้วการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 9 สำนักงานใหญ่หลังสวน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมด้วย นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ท ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันไตรกีฬา รายการ CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH ท่ามกลางนักกีฬาและสื่อมวลชนที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

นายประภาส ทองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สื่อสารองค์กร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกลับมาเดินหน้าจัดการแข่งขันไตรกีฬาอีกครั้ง หลังจากปีที่แล้วต้องหยุดจัดแข่งขันไปเพราะการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปีนี้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ธนาคารจึงเดินหน้าจัดไตรกีฬา เพราะเป็นกีฬาที่กระตุ้นให้คนก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง

ธนาคารในฐานะสมาชิกเครือข่ายกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินขนาดใหญ่ในภูมิภาคอาเซียนผนึกกำลังกับพันธมิตร ซีฟิฟตี้ไฟว์ อีเวนท์ มืออาชีพด้านการจัดอีเวนท์กีฬากลางแจ้งแบบครบวงจร มาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขันระดับมาตรฐานเอเชีย จัดไตรกีฬาในปีนี้ ด้วยแนวคิด CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH ตอกย้ำแนวคิด ‘การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนกับสุขภาพ’ และต้องการเห็นคนไทยสร้างภูมิคุ้มกันอันแข็งแกร่งจากภายใน พร้อมสู้กับโรคภัยไข้เจ็บสายพันธุ์ใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

“พอเรามาเป็นผู้จัด พบว่ามีคนไทยสนใจเข้าวงการไตรกีฬาเพิ่มขึ้นทุกปี นักไตรสุขภาพดีและดูมีความสุขในการใช้ชีวิต ก็เป็นตัวอย่าง เป็นแรงดึงดูดให้คนอีกหลายคนเข้ามาเล่นตาม นอกจากนี้ CIMB THAI TRIATHLON ยังเป็นรายการที่ผู้เข้าแข่งขันจากประเทศอาเซียนและประเทศอื่นๆ กว่า 20 ประเทศ อาทิ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย แคนาดา เบลเยี่ยม นอร์เวย์ สวิสเซอร์แลนด์ แอฟริกาใต้ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา ฯลฯ มาร่วมแข่งขัน เกิดมิตรภาพจากคนหลากหลายเชื้อชาติอีกด้วย และปีนี้เราจัดงานโดยนำความยั่งยืน (Sustainability) มาปรับใช้ในทุกมิติที่เราสามารถทำได้ ลดการใช้พลาสติก ลดขยะ ไม่ว่าจะเป็นซุ้มน้ำหรืออาหาร รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขัน ทุกจุดที่เราสามารถทำได้ เพราะความยั่งยืนเป็นแนวทางที่ทุกภาคส่วนควรร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีร่วมกัน” นายประภาส กล่าว

นายบดินทร์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการบริหาร พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ท และ C55 Events เปิดเผยว่า ขอบคุณทาง ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่เล็งเห็นถึงการลงทุนทางด้านสุขภาพของกลุ่มลูกค้าทางธุรกิจเป็นหลัก เพราะตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา พัฒนา สปอร์ท รีสอร์ท และ C55 Events ของเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นพาร์ทเนอร์ในการร่วมจัดการแข่งขันไตรกีฬาของทาง ซีไอเอ็มบี ไทย ด้วยดีมาตลอด และกระแสการตอบรับจากผู้เข้าร่วมแข่งขันซึ่งเป็นทั้งลูกค้าของทางธนาคาร และกลุ่มคนรักสุขภาพ ให้การตอบรับเป็นอย่างดีมาตลอด ดูได้จากจำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขันที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ ปี

ทางพัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ยังคงเน้นความเป็น Sport Destination และ Active lifestyle ที่มีจุดหมายปลายทางด้านกีฬาที่ครบวงจรตามาตรฐานสากล ซึ่งที่พัฒนาฯ เรามี สระว่ายน้ำขนาด 50 เมตร มาตรฐานโอลิมปิก, Open lake, Running track, Bike lane, Energylab รวมถึงห้องพัก 222 ห้อง ที่สามารถรองรับการฝึกซ้อมและการจัดการแข่งขันไตรกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในเรื่องของความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการสถานที่ เส้นทางการแข่งขัน ทีมงานความปลอดภัย และ

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทางฝ่ายผู้จัดการแข่งขันได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว โดยในปีนี้ได้เปลี่ยนเส้นทางปั่น

จากเดิมที่ใช้เส้นทางบนถนน Hight Way เป็นเส้นทางหลวง และทางหลวงชนบท เพื่อให้ผู้แข่งขันได้สัมผัสกับบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติมากขึ้น ด้านความปลอดภัย ทาง C55 Events ได้จัดเตรียมความปลอดภัยในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าในเรื่องว่ายน้ำ มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ก่อนแข่งขัน ให้ได้ค่า ph ตามมาตรฐานสากล และทีม Sky Wave ดูแลความปลอดภัยตลอดการว่ายน้ำ ส่วนของเส้นทางปั่นจักรยาน มีเจ้าหน้าที่ยืนประจำตำแหน่งจุดตัดทุกจุด และยืนประจำตามเส้นทางของการแข่งขัน ถึง 150 คน มีป้ายบอกตลอดเส้นทาง แล้วถึงการซ่อมผิวถนนให้พร้อมกับการแข่งขัน มีการจัดทำศูนย์ประสานงานร่วมเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมอุปกรณ์วิทยุสื่อสารให้ครอบคลุมตลอดเส้นทางทั้งหมด และ Highlight ของเส้นทางปั่นที่เราใช้ในการแข่งขันครั้งนี้ เคยได้รับรางวัล Best Bike Course of Asia 2018 โดย Asia Triathlon ในส่วนเส้นทางวิ่ง มีการเตรียมจุดให้น้ำตลอดเส้นทาง ด้วยเส้นทางวิ่งเป็นพื้นที่ภายในสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด จึงสามารถควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยได้ง่าย รวมถึงทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่พยาบาลและรถพยาบาล จากโรงพยาบาลสมิตเวชศรีราชา ไว้คอยดูแลในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ขึ้นกับนักกีฬา อีกทั้งเรายังมีประกันอุบัติเหตุให้นักกีฬาทุกคนที่มาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย และที่สำคัญทาง C55 Events มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองนักไตรกีฬาและผู้เข้าร่วมชมแข่งขันทุกท่าน เพื่อให้เป็นรายการแข่งขันไตรกีฬาที่ปราศจากโควิด-19 100%

ดังนั้นจึงอยากเชิญชวนทุกท่านให้มาร่วมดูแลสุขภาพด้วยการแข่งขันไตรกีฬา CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH โดยธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ปีที่ 4 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2565 นี้ ที่ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท อ.ศรีราชา

จ.ชลบุรี เพื่อห่างไกลโควิด-19 ไปพร้อม ๆ กับเราด้วยครับ นายบดินทร์ธร กล่าว

อนึ่ง “CIMB THAI TRIATHLON FORWARD YOUR HEALTH” การแข่งขันแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ 1. ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภทบุคคล Individual Standard Triathlon ว่ายน้ำ 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม.

2. ไตรกีฬาระยะสั้นประเภทบุคคล Individual Sprint Triathlon ว่ายน้ำ 750 ม. ปั่นจักรยาน 24 กม. วิ่ง 5 กม. 3. ทวิกีฬาประเภทบุคคล Individual Duathlon วิ่ง 5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม. 4. ไตรกีฬาระยะมาตรฐานประเภททีม Team Relay Standard Triathlon ว่ายน้ำ 1.5 กม. ปั่นจักรยาน 40 กม. วิ่ง 10 กม. 5. รายการพิเศษ Adventure Dash ว่ายน้ำ 350 ม. ปั่นจักรยาน 5 กม. วิ่ง 5 กม. ผู้สมัครจะได้รับ Goodie Bag ข้างในประกอบด้วย เบอร์ BIB, Chip Timing, สติกเกอร์สำหรับติดจักรยาน, หมวกว่ายน้ำ, เข็มขัด Race Belt, Bike Bottle, ทีเชิ้ต, Tattoo ตามเลข BIB ติดตามชมภาพบรรยากาศงานได้ที่ www.facebook.com/CIMBTHAI และลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.c55events.com