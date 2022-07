เกม ‘ฟีฟ่า23’ วางจำหน่าย 30 ก.ย. เล่นข้ามแพลตฟอร์มได้

อีเอ สปอร์ตส บริษัทผลิตเกม “ฟีฟ่า23” เกมฟุตบอลยอดฮิต ได้ประกาศวันวางจำหน่ายออกมาแล้ว ซึ่งจะปล่อยให้คอเกมได้เล่นกันในวันที่ 30 กันยายนที่จะถึงนี้ มีให้เล่นกันทุกแพลตฟอร์ม ทั้งเพลย์สเตชั่น 4 และ 5, เอ็กซ์บ็อกซ์, คอมพิวเตอร์, นินเทนโด้ สวิตช์ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 59.99 ดอลลาร์สหรัฐ ในเวอร์ชั่นปกติ และ 79.99 ดอลลาร์สหรัฐ ในเวอร์ชั่น อัลติเมท ขึ้นอยู่กับว่าจะเล่นในแพลตฟอร์มไหน

สำหรับฟีฟ่า23 จะมีการเพิ่มลีกฟุตบอลหญิงเข้ามาด้วยเป็นครั้งแรก และสามารถเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มได้เป็นครั้งแรก ไม่ว่าจะเล่นในเครื่องเล่นชนิดไหนก็สามารถร่วมเล่นกันได้

ทั้งนี้ฟีฟ่า23 จะเป็นภาคสุดท้ายที่อีเอ สปอร์ตส และสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ(ฟีฟ่า) จะผลิตเกมออกมาร่วมกัน เพราะไม่มีการต่อสัญญาลิขสิทธิ์ออกไป และภาคต่อไปอีเอ สปอร์ต จะสร้างเกมในลักษณะเดียวกันขึ้นมา ในชื่อใหม่ “อีเอ สปอร์ตส เอฟซี” ส่วนฟีฟ่าจะมีการผลิตเกมฟุตบอลออกมาเช่นกัน

Welcome to The World’s Game 🌍

Welcome to #FIFA23.

Launching September 30 with HyperMotion2, both Men’s and Women’s FIFA World Cups, Women’s Club Football, Cross-play, and more:

Pre-order Now ➡️ https://t.co/YyqDY4nbwv pic.twitter.com/xdGB9EmD9k

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 20, 2022