คู่รักเทนนิส ‘สวิโตลิน่า-มงฟิลส์’ ประกาศข่าวดีคลอดลูกสาว

เอลิน่า สวิโตลิน่า นักเทนนิสยูเครน อดีตมือ 3 ของโลก และกาเอล มงฟิลส์ นักหวดฝรั่งเศส มือ 38 ของโลก ที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี 2021 ประกาศข่าวดีว่า สวิโตลิน่าได้คลอดลูกสาวคนแรกของทั้งคู่แล้ว โดยมีชื่อว่า สกาย

มงฟิลส์กล่าวว่า เป็นค่ำคืนที่มหัศจรรย์ของตัวเอง เพราะได้รับของขวัญที่สวยงามที่ดีในช่วงเวลา 06.00 น. ของวันที่ 15 ตุลาคม ส่วนแม่แข็งแรงดี และอยากขอบคุณสวิโตลิน่าและพระเจ้ากับช่วงเวลาพิเศษนี้

นักหวดฝรั่งเศสบอกอีกว่า จากอาการเจ็บเท้าที่ทำให้ไม่สามารถลงเล่นในแกรนด์สแลม “ยูเอส โอเพ่น” และยังไม่สามารถกลับไปแข่งขันได้เลย ทีแรกก็มองว่าเป็นความโชคร้าย แต่ก็ได้ใช้เวลาในการอยู่กับภรรยาและดูแลในช่วงท้ายๆ ของการตั้งครรภ์

What a night !!!

Ladies and gentlemen, please give a warm welcome to Skaï Monfils 🥹🥰❤️

Can’t thanks enough my husband to live thru this unforgettable moment with me ❤️ pic.twitter.com/m6CQVDdBV6

— Elina Monfils (@ElinaSvitolina) October 15, 2022