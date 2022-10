นักเคลื่อนไหวร้องฟีฟ่าตัด ‘อิหร่าน’ พ้นบอลโลก 2022 เหตุไม่ให้ผู้หญิงเข้าสนามบอล

มาซิห์ อาลิเนจัด นักข่าวและนักเคลื่อนไหวชาวอิหร่าน ได้ร่วมมือกับบริษัทกฎหมายรุยซ์-เอร์ต้า ได้ส่งหนังสือเรียกร้องให้สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) ตัดทีมชาติอิหร่านออกจากการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 รอบสุดท้าย ที่ประเทศกาตาร์ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน-18 ธันวาคม จากการที่รัฐบาลอิหร่านฝ่าฝืนข้อบังคับของฟีฟ่า ที่ไม่อนุญาตให้ผู้หญิงชาวอิหร่านเข้าไปชมฟุตบอลในสนาม

อาลิเนจัดและรุยซ์-เอร์ต้าได้ออกแถลงการณ์ว่า “ฟีฟ่าไม่ควรให้อิหร่านร่วมแข่งขันฟุตบอลโลก เพราะเป็นประเทศที่จำกัดสิทธิของผู้หญิง นักกีฬาและเด็ก จนกว่าที่อิหร่านจะมีการปรับเปลี่ยนกฎที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน ผู้หญิงไม่สามารถเข้าสนามฟุตบอลได้ และถูกตัดออกจากระบบนิเวศของฟุตบอลทั้งหมด ซึ่งขัดต่อกฎของฟีฟ่าข้อที่ 19 อย่างชัดเจน”

Iranian journalist and women’s rights activist @AlinejadMasih says in collaboration with a Spanish law firm, “a formal request has been sent to @FIFAcom to suspend Iran’s Football Federation with immediate effect, and therefore effectively ban them from the 2022 World Cup.” pic.twitter.com/mSuBJoD88d

— Iran International English (@IranIntl_En) October 19, 2022