‘มาย เมท เนท’ ปะทะ ‘แทค ภรัณยู’ ศึกไอดอลไฟต์ 3 วันที่ 4-5 พ.ย.

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ กับงาน ไอดอล ไฟต์ ( IDOL FIGHT ) ซีซั่น 1 และ ซีซั่น 2ที่สร้างปรากฏการณ์ผู้เข้าชมแต่ละซีซั่น ทะลุกว่า 100 ล้านวิว จนสร้างกระแสและเสียงเรียกร้องให้มีการจัด Season 3 จากเหล่ายูทูปเบอร์ สตรีมเมอร์ และ ไอดอล ทั้ง ยูทูป (Youtube )และ ติ๊กต๊อก (TikTok )ให้โลกออนไลน์อย่างมากมาย3 โปรโมเตอร์ อย่าง “มาย เมท เนท”, “โจ นพรัตน์” และ “เบล ขอบสนาม” ได้เตรียมจัดการแข่งขัน ไอดอลไฟต์ ซีซั่น 3 ( IDOL FIGHT Season 3) ขึ้นระหว่างวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2565 ที่เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

โดยในซีซั่น 3 นี้ ก็คงความยิ่งใหญ่ และความมันส์เหมือนเดิม มีเหล่า ยูทูปเบอร์และไอดอลมากมายทั่วเมืองไทย ที่สนใจจะขอมีส่วนร่วมในการชกมวยบนเวทีออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศเวทีนี้ โดยในซีซั่น 3 นี้ รวบรวม เน็ตไอดอล , ดารา , คนดัง มากถึง 13 คู่ มาร่วมซีนความเดือดใน Season 3 โดยคู่เอกสุดจี๊ดที่พลาดไม่ได้ เมื่อได้ โปรโมเตอร์ชื่อดัง “มาย เมท เนท” ปะทะแบดบอย “แทค ภรัณยู” ที่จะมาประชันความเดือดอย่างถึงพริกถึงขิง ซึ่งจะทำการแข่งขัน ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไปและจากกระแสการตอบรับอย่างล้นหลามของ ไอดอล ไฟต์ ( IDOL FIGHT) ที่มียอดผู้เข้าชมทะลุเกิน 100 ล้านวิว ทุกซีซั่นนี่เอง ทำให้ใน ซีซั่น 3 จึงได้รับการสนับสนุนจาก Olymp Trade เพื่อให้เกิดกิจกรรมดีๆของชาวไอดอลในโลกออนไลน์ เพื่อนำรายได้จากกิจกรรม ไอดอล ไฟต์ ซีซั่น 3 ไปสร้างสาธารณกุศลโดยไม่หักค่าใช้จ่ายต่อไป

สำหรับ ปีนี้ ไอดอล ไฟต์ ได้จับมือร่วมกับ โอลิมเทรด (Olymp Trade) แพลตฟอร์มการเทรดออนไลน์ ซึ่ง โอลิมเทรด นอกจากจะมาเป็นผู้สนับสนุนหลักช่องทางออนไลน์ ในปีนี้ทาง โอลิมป เทรด ยังบริจาคเงินให้กับมูลนิธิมวยไทยอีกกว่า 1 ล้านบาท โดยจะมอบเงินบริจาคให้กับค่ายนักมวยเยาวชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬามวยไทยให้กับเยาวชน และเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขามีส่วนร่วมในกีฬาที่ยอดเยี่ยมนี้ โดย Olymp Trade ตอกย้ำว่า พร้อมสนับสนุนความเชื่อของ IDOL FIGHT ว่า ทุกคนควรมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ตนรัก และก้าวเป็นคนที่ตนใฝ่ฝันจะเป็น ไอดอล ไฟต์ 3 พรีเซนต์เต็ด บาย โอลิมเทรด (Idol Fight 3 Presented by Olymp Trade Fight Night) ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่ 4 และ 5 พฤศจิกายน 2022 ที่ เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต ซื้อตั๋วเข้างานได้แล้วที่ https://www.ticketmelon.com/idolfight/idolfight3

โปรแกรมตารางการชก 4 พฤศจิกายน 2565 จำนวน 6 คู่ ประกอบด้วย ประกอบด้วย คู่ 1 ขอบสนาม พบกับ เต็มข้อ, คู่ 2 DOM พบกับ NINEBENZ Channel , คู่ 3 Wannabe Mee พบกับ Dao VAST Studio, คู่ 4 – PANDA X2 พบกับ TRexTube,คู่ 5 นุ๊ก ธนดล พบกับ Mainstand, คู่ 6 10kcalmuscle พบกับ รีวิวของ และวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 คู่ 1 Thefadd vs หัวกรวย, คู่ 2 กอล์ฟ ปี้ Channel พบกับ Jasmio Channel, คู่ 3 YES I GO พบกับ Fit and Travel,คู่ 4 Benz Apache พบกับ Jokeiscream, คู่ 5 Fight Channel พบกับ Wi – Baa Palang,คู่ 6 Thefadd พบกับ FADSAYONG CHANNEL และคู่สุดท้าย คู่ที่ 7 มาย เมท เนท ( MyMateNate) พบกับ แทค ภรัณยู (Tack Paranyu)