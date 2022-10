เริ่มแล้วงาน ‘เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สปอร์ต เอ็กซ์โป’ มหกรรมสินค้าอุปกรณ์กีฬาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

สปอร์ตมอลล์ (SPORTSMALL) เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ผนึกกำลังร่วมกับ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรแบรนด์กีฬาชั้นนำ จัดงานมหกรรมสินค้ากีฬาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี “เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สปอร์ต เอ็กซ์โป” (THE MALL LIFESTORE SPORTS EXPO) ขนทัพสินค้าและอุปกรณ์กีฬาครบครันทุกกลุ่มสินค้ากีฬาทั้งจากไทยและทั่วโลกกว่า 50 แบรนด์ดัง พบกับนวัตกรรมกีฬาสินค้าไฮไลท์, สินค้ารุ่นใหม่หายาก, มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อาทิ อะตอม ชนกันต์, BAMM , LIPTA พร้อมด้วยกิจกรรมความสนุกจากสปอร์ตมอลล์ และแบรนด์ ชั้นนำ ที่ยกทัพมาร่วมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ เอ็ม ซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน

งาน “เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สปอร์ต เอ็กซ์โป” จัดขึ้นเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านแหล่งรวมสินค้าและอุปกรณ์กีฬาครบวงจร ของสปอร์ตมอลล์ ถือเป็นซิกเนเจอร์อีเว้นท์ (Signature Event) และเดสติเนชั่นของคนรักสุขภาพ ภายในงานได้จัดโซน SPORTS EXPERIENCE ตอบโจทย์ทุกประเภทกีฬา แบ่ง EXPERIENCE อย่างชัดเจน ประกอบด้วย โซนสินค้าใหม่ NEW ARRIVAL COLLECTION / HILIGHT EXPERIENCE, โซน SPORTSMALL SHOWCASE ที่นำเสนอสินค้าไฮไลท์สปอร์ตแบรนด์ผ่าน PRODUCT SHOWCASE ระดับโลก และโซนสินค้าแต่ละประเภทกีฬาได้แก่ RUNNING ZONE / GOLF ZONE / SPORTS & LIFESTYLE ZONE / INDOOR SPORTS ZONE / CAMPING & OUTDOOR ZONE นอกจากนี้ยังได้รวบรวมเทรนด์สินค้าและอุปกรณ์กีฬาครบครันทุกกลุ่มสินค้ากีฬาทั้งจากไทยและทั่วโลกกว่า 50 แบรนด์ อาทิ รองเท้ากีฬา, เสื้อผ้ากีฬา, อุปกรณ์แคมป์ปิ้ง, ฟิตเนส, กอล์ฟ, วอเตอร์สปอร์ต, แร๊กเก็ต และแอคเซสเซอรี่ ฯลฯ การันตรีคุณภาพและรับประกันจากแบรนด์กีฬาชั้นนำระดับโลก อาทิ ADIDAS, NIKE, FILA, REV RUNNR, ARI FOOTBALL, REEBOK, NEW BALANCE, HYPE, THE NORTH FACE, SAUCONY, HOKA, ASICS, MIZUNO, LACOSTE, ADIDAS GOLF, TAYLORMADE, FOOTJOY, TITLEIST, KASCO, SIM GOLF ฯลฯ รวมถึงโปรโมชั่นที่ดีที่สุดในช่วงปลายปี มอบพิเศษให้กับลูกค้าเฉพาะงานนี้ เท่านั้น

พิธีเปิดงาน จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ บนพื้นที่ เอ็ม ซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน DOWNTOWN ของย่านนนทบุรี โดยมีหนุ่มหล่อรักสุขภาพ บาส สุรเดช พินิวัตร์ พร้อมด้วยสปอร์ตแบรนด์ ซันนี่ ธัญญารัตน์ เนาวรัตน์พงษ์ นักฟุตบอลหญิงทีมวิทยาลัยบันฑิตเอเชีย ดีกรีแชมป์ THAI WOMAN LEAGUE และปัจจุบันเป็น BRAND AMBASSADOR จาก ARI FOOTBALL CLUB, โปรแพรว ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ โปรกอล์ฟมากความสามารถ ตัวแทนจาก UNDER ARMOR, คุณแพร อลิตา HEALTH AND FITNESS INFLUENCER และ BRAND AMBASSADOR สายฟิตแอนด์เฟิร์ม จาก UNDER ARMOR และคุณปาล์ม ดรงค์พันธุ์ อภิรมย์วิไลชัย นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย PEAK ATHLETES BRAND AMBASSADORมาร่วมเผยไลฟ์สไตล์การชื่นชอบและเชิญชวนให้ทุกคนมาออกกำลังกาย และปิดท้ายความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินนักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดัง อะตอม ชนกันต์ รัตนอุดม เรียกเสียงกรี๊ดจากบรรดาแฟนคลับได้สนั่นงาน สำหรับสินค้ากีฬาไฮไลท์ รวมถึงรุ่นสินค้าพิเศษที่หายาก สปอร์ตมอลล์ ได้รวบรวมมาให้นักช้อปสายสปอร์ต ได้เลือกสรรก่อนใคร ตามโซนต่างๆ อาทิ

Advertisement

GOLF ZONE พบกับสินค้าและอุปกรณ์กอล์ฟสินค้า EXCLUSIVE PRE ORDER จากแบรนด์ PING กับรุ่น NEW PING 430 DRIVER , FAIRWAY, HYBRID, IRON SET และ รุ่น LIMITED สุดพิเศษจาก MIZUNO PRO 221 BLUE LIMITED #4-PW ที่มีเพียง 1 SET เท่านั้นภายในงาน และสินค้าแบรนด์อื่นๆจาก ADIDAS GOLF, CALLAWAY, PUMAGOLF, FOOTJOY, HONMA, PRGR,PING, SRIXON, TITLEIST, TAYLORMADE, UNDER AROMOUR GOLF, XXIO CAMPING & OUTDOOR ZONE อินเทรนด์กับสินค้าและอุปกรณ์แคมป์ปิ้งเดินป่า จากแบรนด์สนามเสือป่า เสื้อกีฬาปีนเขา, รองเท้ากีฬาปีนเขา อาทิแบรนด์ THE NORTH FACE, DEUTER, MOUNAKEA, OSPREY, TREKKING CORNER, สนามเดินป่า ฯลฯ

RUNNING ZONE พบกับรองเท้ากีฬารุ่นพิเศษเปิดตัวที่แรก กับ REEBOK FLOATRIDE ENERGY SYMMETROS 2 ตอบโจทย์ทุกการวิ่งไปพร้อมกับความสบาย อัปเปอร์ผ้ามีน้ำหนักเบาและระบายอากาศได้ดี ช่วยให้เท้ารู้สึกเย็น และแห้งสบายอยู่เสมอ พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากโฟม Energy Foam ช่วยดูดซับแรงกระแทก ให้การรองรับที่ตอบสนองอย่างนุ่มสบายในทุกย่างก้าว รวมทั้งพื้นรองเท้าชั้นนอกที่มีความทนทาน สามารถยึดเกาะได้ดีบนทุกพื้นผิว และกลุ่มอุปกรณ์สำหรับนักวิ่ง อาทิ ADIDAS, ASICS, HOKA, ALWAYSDRY, BROOKS, MIZUNO, REEBOK, REV RUNNR, SAUCONY, SKECHERS, TOPO, WILKINS, CWX, FOOTBALANCE

SPORTS & LIFESTYLE ZONE พบกับสินค้ากีฬาจากแบรนด์ ARI FOOTBALL, FILA, LACOSTE, WARRIX และไฮไลท์แบรนด์น้องใหม่ที่สามารถพบได้ภายในเท่านั้น กับ HYPE X HARRY POTTER HOUSE SPLAT BACKPACK คอลเลคชั่น HYPE x HARRY POTTER ที่มาพร้อมกับสีสันสดใสกับการเล่นกราฟิกบนตัวกระเป๋าให้กลิ่นอายเวทย์มนต์ ที่คัดสรรไว้ให้เลือกมากมาย

INDOOR SPORTS ZONE พบกับสินค้าสำหรับสายฟิตเนส จากแบรนด์ JASONS, MAKOTO, MUSCLE, SKLZ, VICTOR พิเศษสุดภายในงานยังได้รวบรวมโปรโมชั่นสุดคุ้มแห่งปี มอบพิเศษเฉพาะลูกค้าในงานนี้ อาทิ สินค้าและอุปกรณ์กีฬาสดสูงสุด 50% ,สมาชิก M CARD รับ CASH COUPON สูงสุด 800 บาท, สมาชิกบัตรเครดิต SCB M VISA รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 800 บาท เมื่อใช้จ่าย ต่อเซลส์สลิปตามเงื่อนไข, สินค้าผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ, ช้อปสินค้าภายในงาน ครบ 3,000 บาท แลกรับคูปองแทนเงินสด จาก SPORTSMALL CASH COUPON มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าในงาน และในแผนก SPORTSMALL ทุกสาขา, ลูกค้า TRUE รับส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อสินค้าจากแผนก SPORTSMALL และภายในพื้นที่ MCC HALL เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน ครบ 2,000 บาท (ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม – 18 ธันวาคม 2565) , ลูกค้า FITNESS FIRST รับฟรีบัตรออกกำลังกายที่ FITNESS FIRST จำนวน 3 วัน (เมื่อซื้อสินค้าครบ 1,500 บาท ขึ้นไป/ใบเสร็จ) จำกัดวันละ 50 ท่าน / วัน

Advertisement

นอกจากนี้ยังได้พบกับความสนุกสุดมันส์กับดีเจชื่อดัง MAFIA และFOAMIE ที่สลับหมุนเวียนมาสร้างบรรยากาศความสนุกในการช้อปปิ้ง พร้อมพบกับมินิคอนเสิร์ต จากวง BAMM ศิลปิน T POP ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น และศิลปินดูโอ้วง LIPTA ในวันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 – 17.00 น. พร้อมด้วยกิจกรรมความสนุกจาก SPORTSMALL และแบรนด์ชั้นนำที่มาร่วมสร้างสีสันตลอดการจัดงาน อาทิ กิจกรรมเล่นเกมส์เชิญชวนลูกค้ามาร่วมสนุก ลุ้นรับ CASH COUPON สำหรับใช้เป็นส่วนลด มูลค่า 500 บาท และของรางวัลจากแบรนด์พันธมิตรอีกมากมาย, กิจกรรมจาก FITNESS FIRST กับโชว์พิศษ ตลอดสุดสัปดาห์ เป็นต้น

พบกับมหกรรมสินค้ากีฬาครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี พร้อมสัมผัสความครบครันของสินค้าและอุปกรณ์กีฬา ครบ จบ ทุกไอเทมในที่เดียว ในงาน “เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ สปอร์ต เอ็กซ์โป” (THE MALL LIFESTORE SPORTS EXPO) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 – 6 พฤศจิกายน 2565 ที่ เอ็ม ซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ งามวงศ์วาน และติดตามข่าวสารได้ที่ FACEBOOK FANPAGE : SPORTSMALLTHAILAND