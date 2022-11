รีแมตช์คู่ชิง ‘รีล มาดริด’ ปะทะ ‘ลิเวอร์พูล’ รอบ 16 ทีม แชมเปี้ยนส์ลีก

การจับสลากประกบคู่ รอบ 16 ทีม ฟุตบอลยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน รีล มาดริด และ ลิเวอร์พูล คู่ชิงฤดูกาลที่แล้วโคจรมาเจอกันอีกครั้ง ส่วนอีกคู่ที่ทีมใหญ่มาเจอกัน ปารีส แซงต์แชร์แมง พบ บาเยิร์น มิวนิก

สรุปผลการจับสลากรอบ 16 ทีม

คลับ บรูช พบ เบนฟิก้า

ดอร์ทมุนด์ พบ เชลซี

แฟรงก์เฟิร์ต พบ นาโปลี

อินเตอร์ มิลาน พบ เอฟซี ปอร์โต้

ไลป์ซิก พบ แมนเชสเตอร์ ซิตี้

ลิเวอร์พูล พบ รีล มาดริด

เอซี มิลาน พบ ท็อตแนม ฮอตสเปอร์

ปารีส แซงต์แชร์แมง พบ บาเยิร์น มิวนิก

แมตช์แรกจะแข่งขันในวันที่ 14-15 และ 21-22 กุมภาพันธ์ แมตช์ที่สอง แข่งขันวันที่ 7-8 และ 14-15 มีนาคม

Bring it on! 👊

Which tie can't you wait for?#UCLdraw pic.twitter.com/tiWnYYTdXj

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 7, 2022