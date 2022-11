‘ฟีฟ่า23’ ทำนาย ‘ฟ้า-ขาว’ แชมป์บอลโลก ‘เมสซี่’ ดาวซัลโว

“อีเอ สปอร์ตส” บริษัทผลิตเกมชื่อดัง โดยเฉพาะ “ฟีฟ่า” เกมฟุตบอลยอดนิยม ได้นำเอาเกมฟีฟ่า23 มาทำนายผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ล่วงหน้า ซึ่งผลออกมาเป็นอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ไปครอง ด้วยการเอาชนะบราซิล 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศ นอกจากนั้นยังมีผลออกมาว่า ลิโอเนล เมสซี่ กองหน้ากัปตันทีมฟ้า-ขาว จะเป็นดาวซัลโว ด้วยผลงานยิง 8 ประตู

สำหรับในรอบแบ่งกลุ่ม อาร์เจนตินาจะคว้าแชมป์กลุ่มซี หลังจากนั้นไปชนะเดนมาร์ก 2-1 ในรอบ 16 ทีม ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศ ไปชนะเนเธอร์แลนด์ 1-0 ก่อนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ชนะฝรั่งเศส 1-0 และปิดท้ายด้วยการชนะบราซิล 1-0 ในรอบชิงชนะเลิศ

ก่อนหน้านี้อีเอ สปอร์ตส เคยใช้เกมฟีฟ่าในการทายผลล่วงหน้าของฟุตบอลโลก 3 สมัย และได้แชมป์ถุกต้องทั้ง 3 สมัย ในปี 2010 ทายว่าสเปนเป็นแชมป์ ปี 2014 ทายว่า เยอรมนีเป็นแชมป์ และปี 2018 ทายว่า ฝรั่งเศสเป็นแชมป์

🇪🇸✅ 2010

🇩🇪✅ 2014

🇫🇷✅ 2018

🇦🇷❓ 2022

