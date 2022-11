‘พรรณรายณ์’ แซงวันสุดท้ายซิวแชมป์แรกสำเร็จ สะวิงทีดับเบิลยู ที่สนามพัทยาฯ

พรรณรายณ์ มีสมอรรถ ปลดล็อกแชมป์อาชีพแรกสำเร็จ เก็บเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายปิดเกมทำเพิ่ม 6 อันเดอร์พาร์ 66 สกอร์รวมสามวัน 6 อันเดอร์พาร์ 210 คว้าโทรฟี่พร้อมเงินรางวัลอีก 367,500 บาท เจ้าตัวสุดปลื้มกับการรอคอยร่วม 2 ปี ด้าน ปวริศา ยกทวน ผู้นำร่วมจากวันที่สองคว้ารองแชมป์ สกอร์รวม 5 อันเดอร์พาร์ 211 ในการแข่งขัน กอล์ฟอาชีพสตรี “เอสเอที ทีดับเบิ้ลยูที โอเพ่น” (SAT-TWT OPEN ROAD TO WORLD RANKING) สนามที่ 9 ชิงเงินรางวัล 2.5 ล้านบาท ณ สนามกอล์ฟ พัทยา คันทรี่คลับ พาร์ 72 ระยะ 6,542 หลา จ.ชลบุรี จบรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย หรือไทย ดับเบิ้ลยู พีจีเอ(THAI WPGA) จัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพสตรีรายการ “เอสเอที-ทีดับเบิ้ลยูที โอเพ่น”(SAT-TWT OPEN ROAD TO WORLD RANKING) สนามที่ 9 และเป็นหนึ่งในสิบรายการแข่งขันประจำปี 2021-2022 เพื่อเก็บเงินรางวัลสะสม และยังเป็นแม็ทช์ที่จะนำไปสู่การคิดคะแนนสะสมอันดับโลกในอนาคต โดยมีเงินรางวัลรวมรายการละ 2.5 ล้านบาท โดยรายการที่ 9 จัดขึ้น ณ สนามกอล์ฟ กอล์ฟ พัทยา คันทรี คลับ จ.ชลบุรี พาร์ 72 ระยะ 6,542 หลา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2565

Advertisement

เมื่อจบการแข่งขัน 3 วัน 54 หลุม (9 พฤศจิกายน) โปรควีน-พรรณรายณ์ มีสมอรรถ สวิงดาวรุ่งวัย 18 ปีจากชลบุรี อาศัยความเป็นเจ้าบ้าน ปิดฉากรอบสุดท้ายด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม 18 รวม 7 เบอร์ดี้ เสีย 1 โบกี้ รวม 6 อันเดอร์พาร์ 66 สามวันคว้าแชมป์ไปที่ 6 อันเดอร์พาร์ 210 เป็นแชมป์แรกในการเล่นอาชีพมาสองปี ก่อนบินไปควอลิฟาย ไต้หวันแอลพีจีเอ กลางเดือนพฤศจิกายนนี้ โดยแชมป์รายการนี้รับเงินรางวัลก้อนโตถึง 376,500 บาท

พรรณรายณ์ เปิดใจหลังคว้าแชมป์อาชีพแรกในชีวิตและในบ้านเกิดว่า “ดีใจและตื่นเต้นมากค่ะที่คว้าแชมป์อาชีพแรกมาได้ จริงๆก่อนออกรู้สึกไม่ดีเท่าไหร่ ก็พยายามดึงตัวเองกลับมา วันนี้ตีเหล็กกับพัตต์ดีมาก ทำได้ 7 เบอร์ดี้ เสียโบกี้เดียวที่หลุม 16 คือตีผิดซ้ายไปมากแล้วกลับเข้ามาทำสามพัตต์ สามวันนี้สนามปักธงค่อนข้างยากท้าทายมากค่ะ บางหลุมไม่สามาถตีเข้าที่ธงได้เลย ก็พยายามแปะไปวางที่กลางกรีน แชมป์ครั้งนี้ขอมอบให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนเลย เพราะเป็นแชมป์แรกตั้งแต่เป็นโปร จริงๆก่อนจบเดินผ่านลีดเดอร์บอร์ดแต่ไม่ได้มองเลย ก็มาตื่นเต้นตอนเข้าหลุม 16 ค่ะ”

“ก่อนอื่นขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กำลังใจมาโดยตลอด และเพื่อนที่ตามมาดูจากกรุงเทพฯในวันนี้ ขอบคุณพี่เอก(แคดดี้)มากๆที่คอยดึงเอาไว้ ขอบคุณสปอนเซอร์ทุกรายที่คอยให้กำลังใจโดยตลอดค่ะ ขอบคุณสนามพัทยาคันทรี่คลับที่ท้าทายมากๆค่ะ และสุดท้ายขอบคุณคุณจรรยา และสมาคมฯมากๆที่จัดรายการดีๆให้พวกเราได้เล่น รายการต่อไปจะไปคิวสคูลที่ไต้หวัน กลางเดือนนี้ ประมาณวันที่ 21 พ.ย. ฝากติดตามเชียร์ และให้กำลังใจหนูต่อไปด้วยนะคะ”

อันดับสองเป็นของ โปรปริญญ์-ปวริศา ยกทวน วัย 28 ปีจากนครศรีธรรมราช รองแชมป์เอปสันทัวร์ 2022 สองรายการ เก็บเพิ่มได้อีก 1 อันเดอร์พาร์ 71 จาก 6 เบอร์ดี้ 3 โบกี้กับอีก 1 ดับเบิ้ลโบกี้ สามวันจบ 5 อันเดอร์พาร์ 211 รับเงินรางวัลไป 223,440 บาท ส่วนโปรกล้วย-กุสุมา มีชัย วัย 27 ปีจากปราจีนบุรี เจ้าของแชมป์เคแอลพีจีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล ควอลิฟายอิ้ง 2022 ที่สนามฟีนิกซ์โกลด์กอล์ฟ เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา รั้งอันดับสามที่ 4 อันเดอร์พาร์ 212 โดยจบรอบที่ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รับเงินรางวัลไป 149,940 บาท โดยมี โปรมายด์-กานต์พนิตนันท์ เมืองคำสกุล วัย 23 ปี อดีตผู้เล่นในแอลพีจีเอ ทัวร์ จากขอนแก่น และ โปรว่าน- จารวี บุญจันทร์ วัย 22 ปี จากกรุงเทพฯ เจ้าของแชมป์เอปสัน ทัวร์ แชมเปี้ยนชิพ รายการสุดท้ายของฤดูกาล จบอันดับ 4 ร่วมที่สกอร์รวมคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 69 รับเงินรางวัลไปคนละ 113,190 บาท

Advertisement

ส่วนโปรปลาย-พัชรจุฑา คงกระพันธ์ วัย 30 ปีจากขอนแก่น แชมป์สนามที่ 4,5 และ 7 มือทำเงินอันดับ 1ของทัวร์ เจ้าของแชมป์อาชีพรวม 19 รายการ จบที่อันดับ 6 สกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 214 รับเงินรางวัล 88,445 บาท สำหรับแชมป์นักกอล์ฟสมัครเล่นตกเป็นของ น้องปาแปง-อลิศา อินทร์ประสิทธิ์ วัย 16 ปีจากจังหวัดนครราชสีมา อันดับ 10 ไทยแลนด์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2022 และเจ้าของแชมป์เอเจจีเอ ที่มลรัฐเวอร์จิเนีย เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา จบที่ 2 โอเวอร์พาร์ 74 สามวันรวม 7 โอเวอร์พาร์ 223

ส่วนรางวัลพิเศษ 3 รางวัลจะได้รับบัตรของขวัญจากโรงแรมพลูแมน พัทยา จี ดังนี้ รางวัล Most Post & Like ได้แก่ โปรแพรว-ภัทราพร ศรีภัทรประสิทธิ์ ที่ยอด 3,391 ไลค์ , ,รางวัล Best Coming Back ได้แก่ โปรมีน-มนัสชยา ซีมากร ขยับขึ้น 34 อันดับจากรอบแรก ,รางวัล Sportsmanship ได้แก่ โปรปริญญ์-ปวริศา ยกทวน และรางวัล Best Dress 5 รางวัลจากท่านนายกสมาคมฯ ได้แก่ ภิญญาดา คุวานันท์,แพรวา กองพลพรหม,จารวี บุญจันทร์,เนมิตรา จันต๊ะนาเขตร์ และชนนิกานต์ ชัยสิทธิ์