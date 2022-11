‘สิงโตคำราม’ เปิดโผ 26 แข้งลุยบอลโลก ‘แม็กไกวร์-แรชฟอร์ด’ ได้ไปด้วย

ทีมชาติอังกฤษของแกเร็ธ เซาธ์เกต ประกาศรายชื่อ 26 นักเตะชุดลุยศึกฟุตบอลโลก 2022 ที่ประเทศกาตาร์ ออกมาแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี่

ผู้รักษาประตู : จอร์แดน พิกฟอร์ด(เอฟเวอร์ตัน) นิค โป๊ป(นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด) อารอน รัมสเดล(อาร์เซน่อล)

กองหลัง : เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์(ลิเวอร์พูล) คอเนอร์ โคอาดี้(เอฟเวอร์ตัน) อีริค ไดเออร์(สเปอร์ส) แฮร์รี่ แม็กไกวร์(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) ลุก ชอว์(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) จอห์น สโตนส์(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) คีแรน ทริปเปียร์(นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด) ไคล์ วอล์คเกอร์(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) เบน ไวท์(อาร์เซน่อล)

กองกลาง : จู๊ด เบลลิงแฮม(ดอร์ทมุนด์) คอเนอร์ กัลลาเกอร์(เชลซี) จอร์แดน เฮนเดอร์สัน(ลิเวอร์พูล) เมสัน เมาท์(เชลซี) คาลวิน ฟิลลิปส์(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) ดีแคลน ไรซ์(เวสต์แฮม ยูไนเต็ด)

กองหน้า : แจ็ค กรีลิช(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) ฟิล โฟเด้น(แมนเชสเตอร์ ซิตี้) แฮร์รี่ เคน(สเปอร์ส) เจมส์ แมดดิสัน(เลสเตอร์) มาร์คัส แรชฟอร์ด(แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด) บูกาโย่ ซาก้า(อาร์เซน่อล) ราฮีม สเตอร์ลิ่ง(เชลซี) คัลลัม วิลสัน(นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด)

ทีมชาติอังกฤษ ร่วมกับอิหร่าน, เวลส์, สหรัฐอเมริกา

The wait is over.

It's the official #ThreeLions squad announcement for the @FIFAWorldCup! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/XKJFbaDM0t

— England (@England) November 10, 2022