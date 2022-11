จัดขี่ม้า ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา Princess’s Cup

คณะกรรมการจัดงาน Princess’s Cup Thailand 2022 จัดแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2565 ที่สนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา มีพระวินิจฉัยให้จัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess’s Cup Thailand 2022 และทรงรับเป็นองค์ประธานอำนวยการนโยบาย วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาขี่ม้า เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์การแข่งขัน ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของนักกีฬาขี่ม้าและสโมสรขี่ม้าต่าง ๆ นับเป็นพระกรุณาธิคุณที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จะเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ สนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า กรุงเทพฯ การจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 8 ภายใต้สโลแกน TOGETHER, WE ARE ONE สื่อให้เห็นถึงความผูกพันและความเชื่อมโยงของสองหัวใจระหว่างผู้ขี่ม้าและม้า ที่หลอมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งเป็นจุดเด่นของกีฬาขี่ม้า อีกทั้งยังสะท้อนถึงการกลับมาจัดการแข่งขันอีกครั้ง หลังจากการจัดงานเมื่อปี 2019 เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และโรคระบาดในม้า ในการแข่งขันในปีนี้มีชมรมและสโมสรจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 9 ทีม 8 ชาติ ประกอบด้วย กัมพูชา ไทเป ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และไทย 2 ทีม นอกจากมีการแข่งขันแล้ว ในงานยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดแสดง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้เข้าชมรวมจำนวน 4 โซน ได้แก่

Advertisement

1. พระจริยวัตรที่สําคัญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้แก่ พระปรีชาสามารถ ทางการกีฬาเพื่อพัฒนากีฬาขี่ม้าตามมาตรฐานสากล, พระดําริจัดทําคู่มือการปรนนิบัติบํารุงม้าเบื้องต้น, ศูนย์บริการสุขภาพและเวชศาสตร์ฟื้นฟูม้า และกิจกรรมจิตอาสา

2. รางวัลที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงได้รับ คือ FEI Asian Championship Pattaya 2019, Rising Star และรางวัลเกียรติคุณดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติปี 2560

3. ทรงพระราชทานกําลังใจ และสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานการท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

4. ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน อาทิ ประวัติโค้ช ข้อมูลสถานที่คอกม้า และ ศิลปะภาพวาดม้า

Advertisement

ทางด้านนายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ประธานคณะอนุกรรมการบริหารการแข่งขัน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาขี่ม้า รายการ Princess’s Cup Thailand 2022 กล่าวว่า ประเทศไทยมีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ทั้งสนามที่ใช้ในการแข่งขัน ที่ได้มาตรฐานระดับสากล สำหรับการจัดการแข่งขัน 2 รายการ ได้แก่

1. รายการ CSIJ-B เป็นการแข่งขันกีฬาขี่ม้า กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง เยาวชนระดับนานาชาติ

ทั้งประเภททีมและประเภทบุคคล

2. รายการ Princess’s Cup Thailand 2022 แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันศิลปะการบังคับม้า (Dressage) การแข่งขันกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง (Show Jumping) การแข่งขันอีเว้นท์ติ้ง (Eventing) การแข่งขันสุดยอดช่างเกือก (Best Farrier) และการแข่งขันสุดยอดผู้ดูแลม้า (Best Groom) ในส่วนของกรรมการตัดสิน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติ (Federation Equestre Internationale: FEI) มาร่วมเป็น คณะกรรมการตัดสินในครั้งนี้ด้วย เพื่อยกระดับการแข่งขันสู่สากล

ในส่วนของ นายเฉลิมฉาน ยศวิริยะพาณิชย์ รองเลขาธิการ และกรรมการฝ่ายพัฒนากีฬา สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ในฐานะคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมและร้านค้า กล่าวว่า สำหรับความพร้อมของทัพนักกีฬาไทย นั้น

มีนักกีฬาเลือดใหม่ที่ทำผลงานได้ดี และยังนับเป็นการเก็บคะแนนสำหรับนักกีฬา เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งเวทีระดับโลกต่อไปใน 2023 ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจกีฬาขี่ม้าได้เข้ามาชม มาสัมผัสและเรียนรู้กติกามารยาท ในการแข่งขัน และยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่สนใจในกีฬาขี่ม้ามากยิ่งขึ้นนอกจากการแข่งขันกีฬาขี่ม้า ภายในงานจัดให้มีกิจกรรม FLEA MARKET ที่ได้รวบรวม Food Truck / Street Food ที่ขึ้นชื่อ และมีโซนร้านค้าสำหรับชอปปิ้งสินค้าน่าสนใจมากมาย มาบริการอีกด้วย

ด้านอาจารย์พีระพงศ์ พิสิฐวุฒินันท์ ประธานชมรมสุนัขใช้งานและกีฬา คนไทยคนแรกที่ตัดสินแชมป์เปี้ยนโลก บนเวทีหลักงานประกวดสุนัขโลก ร่วมให้ความรู้เรื่องการแข่งขันสุนัขใช้งานสากล (IGP) และการประกวดสุนัขสวยงาม โดยการแข่งขันสุนัขใช้งานใน Princess’s Cup Thailand 2022 นับเป็นการแข่งขันรายการใหญ่ที่สุดของปีนี้ซึ่งมีคณะกรรมการระดับโลกเข้าร่วมตัดสิน รวมทั้งเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันวิ่งกับสุนัข (Dog Fun Run) ที่คนรักทั้งสุนัขและสุขภาพไม่ควรพลาด

ในการนี้ ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดการแข่งขัน ณ สนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 17.00 น. ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิด ได้ทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD, สถานีโทรทัศน์ Thai TV Global Network, NBT Worldและ ถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และ LIVE ผ่านทาง www.facebook.com /PrincesscupOfficial

ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ มาเติมเต็มความสุขในช่วงส่งท้ายปี กับการเข้าร่วมชมการแข่งขันกีฬาขี่ม้า การประกวดและแข่งขันสุนัข และเลือกซื้อสินค้าภายในงาน ระหว่างวันที่ 21-27 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่ 09.00 น. เป็นต้นไป ที่สนามแข่งขันกีฬาขี่ม้า กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สนามเป้า (BTS สนามเป้า) กรุงเทพฯ