‘แมนฯยู’ ประกาศยกเลิกสัญญา ‘โรนัลโด้’ แล้ว

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกแถลงการณ์ยืนยันว่า ได้ตกลงยกเลิกสัญญากับคริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าวัย 37 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สโมสรขอขอบคุณโรนัลโด้ในความทุ่มเทตลอดระยะเวลา 2 ครั้งที่ค้าแข้งกับแมนฯยู ลงเล่นไปทั้งหมด 346 เกม ยิงไป 145 ประตู และหวังว่าโรนัลโด้กับครอบครัวจะมีความสุขในอนาคต ส่วนนักเตะคนอื่นๆ ยังคงมีสมาธิกับการพัฒนาตัวเอง ภายใต้การคุมทีมของอีริก เทน ฮาก เพื่อสร้างความสำเร็จในสนาม”

ก่อนหน้านี้โรนัลโด้ออกมาให้สัมภาษณ์กับเพียร์ส มอร์แกน ตำหนิสโมสร ผู้จัดการทีม ผู้บริหาร รวมทั้งอดีตนักเตะ จนเป็นข่าวใหญ่มาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.

The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022