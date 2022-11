สมเกียรติ ร่วมเปิดตัวรถใหม่ฮอนด้า ในงานมอเตอร์ เอกซ์โป 2022 เผยลุยซ้อมเข้มต่อเนื่อง

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดประวัติศาสตร์ชาวไทย เจ้าของอันดับ 10 ของโลก ในรุ่นโมโตทู ร่วมเป็นแขกรับเชิญเปิดตัวรถจักรยานยนต์ฮอนด้าใหม่ ในงาน “มอเตอร์เอกซ์โป 2022” ที่บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้า (G01) อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พร้อมเปิดใจสุดปลื้มกับผลงานตัวเอง หลังคว้าอันดับ 10 ของโลก ในรุ่นโมโตทู มาครอง และสามารถเก็บได้มากถึง 128 คะแนน ซึ่งแม้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงปิดฤดูกาล แต่ยังซ้อมเข้ม เพื่อรักษาความฟิตเอาไว้ลุยต่อในปี 2023 มั่นใจว่าจะจับคู่กับ ไอ โอกูระ ทีมเมทชาวญี่ปุ่นสร้างผลงานให้ดีขึ้นกว่าเดิม ตั้งเป้าฤดูกาลใหม่จะทำผลงานให้ติดท็อปไฟว์ของโลกให้ได้

Advertisment

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย สร้างความคึกคักให้กับงานมอเตอร์เอกซ์โป 2022 ด้วยการเปิดตัวรถใหม่รวม 4 รุ่น เริ่มจาก New CBR650R รถสปอร์ตฟูลแฟริ่งที่ได้รับการปรับสีสันใหม่ให้ดุดันขึ้น New CB650R Black Edition รถสปอร์ตเน็กเก็ตมาดเข้มด้วยสีดำทั้งคัน New Rebel 500 สีสันใหม่ลงตัวกับล้อแม๊กสีทอง และ Dax125 Nippon Vibes Special Edition by Kitaco แต่งพิเศษผลิตจำนวนจำกัดเพียง 50 คัน พร้อมข้อเสนอและโปรโมชั่นสุดเร้าใจที่บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้า (G01) ตั้งแต่วันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 ที่อิมแพค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มร.ชิเกโตะ คิมูระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นประธานเปิดตัวรถใหม่รวม 4 รุ่น ในงานมอเตอร์เอกซ์โป 2022 โดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา กล่าวว่า ได้มาร่วมงานที่ บูธรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ภายในงาน Motor Expo 2022 โดยรถทั้ง 4 รุ่นที่เปิดตัวใหม่นั้นน่าสนใจมาก ทั้งดีไซน์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้นรถใหม่แล้ว ในงานก็ยังมีรถมอเตอร์ไซด์อีกหลากหลายรุ่นให้เลือกชม และยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย อยากจะขอเชิญชวนแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต ให้มาเยี่ยมชมบูธของ รถจักรยานยนต์ฮอนด้ากัน โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 ธันวาคม 2565 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี รับรองถูกใจแน่นอน

Advertisement

นอกจากนั้น นักบิดวัย 23 ปียังอัพเดตความเคลื่อนไหวของตัวเองหลังจบฤดูกาล 2022 และเป้าหมายในการลุยศึก โมโตทู ในปี 2023 อีกด้วยว่า ผลงานในโมโตทู ปีที่ผ่านมานั้น สามารถคว้าแชมป์มาครองได้ 1 สนามและคว้าอีก 3 โพเดียม ทำให้คนไทยได้มีความสุขกัน และยังสามารถจบอันดับที่ 10 ของโลกในรุ่นโมโตทู และเก็บได้ถึง 128 คะแนนอีกด้วย เป็นปีที่ยอดเยี่ยมสำหรับจริงๆ ล่าสุดตนเพิ่งเดินทางกลับมาจากงาน “ฮอนด้า แทงค์ เดย์” ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นงานที่ทางฮอนด้าจัดให้กับนักแข่งในสังกัด

“เขาดีใจกันมากที่ทาง ผม และไอ โอกูระ นักบิดชาวญี่ปุ่นทีมเมทของผม ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในปีนี้ สำหรับไอน่าเสียดายเป็นอย่างมากที่พลาดแชมป์โลกไปอย่างหวุดหวิด แต่ยังมีกำลังใจ และยอมรับว่าตำแหน่งที่ได้ในปีนี้ก็มาไกลเกินกว่าเป้าหมายแล้ว ซึ่งเราทั้งสองได้คุยกันว่าในปีหน้าเราจะจับมือกันลุยเต็มที่เพื่อพาตัวเองและทีมไปให้ไกลกว่าเดิม”

Advertisement

สมเกียรติกล่าวอีกว่า ตอนนี้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงปิดฤดูกาลแข่งขัน และกลับมาอยู่ที่ไทยได้ประมาณเกือบ 1 เดือนแล้ว ก็ยังฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง นำตารางการฝึกซ้อมจากทางทีม อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย กลับมาซ้อม เพื่อที่จะได้รักษาร่างกาย และความฟิตของตัวเองอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังได้กลับมาวิเคราะห์ และทบทวนข้อผิดพลาดของตัวเองในทุกสนามที่ผ่านมา เพื่อจะหาแนวทางพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อหวังจะสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลหน้าต่อไป

“สำหรับเป้าหมายของปีหน้านั้นผมตั้งเป้าเอาไว้ว่าอยากจะจบท็อปไฟว์ของโลกให้ได้ และขอมีแต้มในทุกสนามที่ลงทำการแข่งขัน สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยทุกคนที่ตามเชียร์ และส่งกำลังใจให้ผมตลอดโดยเฉพาะในวันที่ผมทำผลงานได้ไม่ดี และผมจะนำสิ่งดังกล่าวมาเป็นแรงผลักดันให้สร้างผลงานให้ดีขึ้นในปี 2023 ต่อไป” นักบิดเจ้าของแชมป์อินโดนิเซียน กรังด์ปรีซ์ กล่าวปิดท้าย

สำหรับ “ก้อง” สมเกียรติ เป็นนักบิดผู้บันทึกประวัติศาสตร์ว่าเป็นนักแข่งไทยที่ดีที่สุด และเก็บคะแนนได้มากที่สุด จากรายการแข่งขันในระดับเวิลด์ จีพี หลังสร้างผลงานอันยอดเยี่ยมด้วยการคว้า 4 โพเดียม ในศึกโมโตทูชิงแชมป์โลก หนึ่งในนั้นคือการคว้าชัยชนะประวัติศาสตร์ในการแข่งขันสนามที่ 2 อินโดนีเซียน กรังด์ปรีซ์ ประเทศอินโดนีเซีย สร้างความตื่นเต้นยินดีให้กับแฟนชาวไทยเป็นอย่างมาก และยังคว้าอันดับ 10 ของโลก ในรุ่นโมโตทู ทำได้ 128 คะแนนซึ่งเป็นอันดับที่ดีที่สุดเท่าที่นักแข่งไทยเคยมีมา