มอบรางวัลปูชนียบุคคลกีฬาให้กับ ‘จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี’ ในงานประกาศเกียรติคุณวันกีฬาแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2565 ที่อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงเป็นนักกีฬาตัวแทนของชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ประชาชนชาวไทยเห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา โดยมี นายอารัญ บุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน

นอกเหนือจากการประกาศรางวัลนักกีฬาดีเด่นแขนงต่างๆ แล้วนั้น อีกหนึ่งในรางวัลไฮไลต์คือ รางวัลปูชนียบุคคลกีฬา ซึ่งได้มอบให้กับ นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี โดยมี “คุณต่อย” ณัยณพ ภิรมย์ภักดี ทายาทขึ้นรับรางวัลดังกล่าวให้กับคุณพ่อผู้ล่วงลับ

สำหรับจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี เป็นอดีตประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทย และดูแลกีฬาคนพิการในการแข่งขันหลายรายการตั้งแต่ระดับอาเซียนจนถึงพาราลิมปิก โดยทำงานร่วมกับ 5 สมาคมกีฬาคนพิการคือ สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาคนหูหนวกแห่งประเทศไทย และสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานการพัฒนาวงการกีฬาคนพิการในประเทศไทย พร้อมทั้งยังทุ่มเทดูแลนักกีฬาอย่างเต็มที่จนปัจจุบันประสบความสำเร็จพานักกีฬาพาราไทยสร้างผลงานอยู่แถวหน้าของโลกได้ รวมถึงการผลักดันภาครัฐในการดูแลนักกีฬาอย่างเท่าเทียมระหว่างนักกีฬาปกติ และนักกีฬาคนพิการ

นายจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี หรือ “คุณนิดหน่อย” เกิดวันที่ 9 เมษายน 2500 เป็นทายาทรุ่นที่ 3 ของตระกูล “ภิรมย์ภักดี” เป็นบุตรของนายจำนงค์ ภิรมย์ภักดี และคุณหญิงสุภัจฉรี ภิรมย์ภักดี ชีวิตส่วนตัวสมรสกับ ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี (นามสกุลเดิม กฤดากร) มีทายาท 3 คน คือ “ตั๊น” จิตภัสร์ กฤดากร, “ตุ๊ย” นันทญา และ “ต่อย” ร้อยโท ณัยณพ ภิรมย์ภักดี

ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษา โรงเรียนฮอทช์คิส รัฐคอนเนคติกัต สหรัฐอเมริกา / ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตส์ สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Families in Business: From Generation to Generation บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา หลักสูตร Strategic Negotiations: Deal Making for the Long Term บัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การเงิน) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ปัจจุบัน คุณจุตินันท์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ตั้งแต่ปี 2563

และเป็น ประธานกรรมการ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) รวมถึง ประธานกรรมการ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด, ประธานกรรมการ บริษัท ซี.บี.โฮลดิ้ง จำกัด ฯลฯ

นอกเหนือจากงานที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คุณจุตินันท์ ภิรมย์ภักดี ยังดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการกีฬาพาราลิมปิกแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2552 โดยก่อนหน้านี้ได้เป็นผู้จัดการทีมคณะนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย เมื่อปี 2548 เป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของวงการกีฬาคนพิการของไทย

คุณจุตินันท์ เคยกล่าว เมื่อ ปี 2564 หลังจากที่ทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทย สร้างผลงาน คว้า 5 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง ที่ “พาราลิมปิก โตเกียว เกมส์ 2020 ว่า “สิ่งที่ผมทำทั้งหมด ผมทำด้วยความสุข ผมเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็ก คลุกคลีอยู่กับนักกีฬามากมาย บอกได้เลยว่านักกีฬาพารามีหัวใจเป็นนักกีฬา มีความตั้งใจพยายามไม่แพ้คนปกติ ผมสัญญากับนักกีฬาของผมว่า ผมจะอยู่เคียงข้างพวกเขาจนกว่าพวกเขาจะไม่ต้องการผม จะอยู่ตรงนี้เคียงข้างพวกเขาตลอดไป”

ทั้งนี้เมื่อเวลา 23.52 น. วันที่ 12 กันยายน 2565 ตามเวลาท้องถิ่นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ เวลา 10.52 น. วันที่ 13 กันยายน 2565 ตามเวลาประเทศไทย คุณจุตินันท์ ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลในนครบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อายุ 65 ปี