อย่างเถื่อน! แฟนบอลออสเตรเลียลงไปกระทืบนักเตะในสนามเกมลีกสูงสุด (คลิป)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุความวุ่นวายขึ้นในฟุตบอล ลีกออสเตรเลีย หรือเอ ลีก ระหว่างเกมดาร์บี้แมตช์ เมลเบิร์น ซิตี้ พบ เมลเบิร์น วิคตอรี่ เมื่อแฟนบอล เมลเบิร์น วิคตอรี่ หัวร้อนแห่กันลงมาในสนามและทำร้ายนักฟุตบอล

การแข่งขันฟุตบอล เอ ลีก ที่เอเอเอมไอ ปาร์ก ซึ่งเมลเบิร์น ซิตี้ เป็นเจ้าบ้าน แฟนบอลเมลเบิร์น วิคตอรี่ นัดก่อหวอดเดินออกจากสนามในนาทีที่ 20 ของเกม เนื่องจากไม่พอใจที่แมตช์รอบแกรนด์ไฟนัล ถูกขายสิทธิให้ไปเล่นที่เมืองซิดนีย์ เป็นเวลา 3 ปี แต่ไม่เป็นไปตามนัด เมื่ออารมณ์หนักขึ้นแฟนบอลเฮโลลงไปในสนาม แฟนบอลรายหนึ่งได้ทุ่มถังขยะที่มีพลุใส่ไว้ใส่หัวของ ทอม โกลเวอร์ นายทวารของ เมลเบิร์น ซิตี้ ก่อนจะกรูเข้ามาอีกหลายคน จนเพื่อนๆ นักเตะต้องหามผู้รักษาประตูเคราะห์ร้ายออก และผู้ตัดสินเป่ายกเลิกเกมการแข่งขัน

สำหรับรอบแกรนด์ ไฟนัล ปกติจะเลือกเมืองจัดแข่งขันตามผลงานของทีม แต่ปีนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกลับขายสิทธิให้เมืองซิดนีย์จัดจนถึงปี 2025 ทั้งๆ ที่เมลเบิร์น ซิตี้ นำเป็นจ่าฝูงอยู่ในเวลานี้

City goalkeeper Tom Glover is assaulted with a bin as fans invade the pitch. What happened to just walking out? #MelbDerby pic.twitter.com/zzckclmwRS

— Neil Sherwin (@neilsherwin) December 17, 2022