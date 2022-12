ปรับห้องพัก ‘เมสซี่’ ที่กาตาร์เป็นพิพิธภัณฑ์

“การ์ตา นิวส์ เอเจนซี่” รายงานว่า โรงแรมที่พักของมหาวิทยาลัยกาตาร์ที่ใช้เป็นที่พักของทีมชาติอาร์เจนตินา ระหว่างการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 ได้มีการปรับห้องพัก B201 ของลิโอเนล เมสซี่ กัปตันทีมฟ้า-ขาว ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก เพื่อเป็นการบันทึกความสุดยอดของนักเตะวัย 35 ปี ที่เป็นส่วนสำคัญในการพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โลกในรอบ 36 ปี และแสดงให้เห็นว่าเมสซี่เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลคนหนึ่ง

Qatar University announced that it would transfer the room in which Argentinian player Lionel #Messi stayed during the FIFA World Cup Qatar 2022 into a small museum. #QNA pic.twitter.com/2TRavJI2qL

