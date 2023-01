‘ลีซอ ธีรเทพ วิโนทัย’ คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงานที่ประเทศฮังการีฉลองรับปี 2023

“ลีซอ” ธีรเทพ วิโนทัย อดีตดาวเตะทีมชาติไทย ได้โพสต์ภาพผ่านสังคมโซเชียลส่วนตัวทั้งเฟซบุ๊ก และ อินสตาแกรม ส่วนตัวถึงการ ประกาศขอแฟนสาว “เฟี๊ยต” อภิสรารัชต์ จิรเดชพงศ์ แต่งงาน ที่กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี หลังทั้งคู่คบหาดูใจมากว่า 9 ปี

โดยในโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กได้โพสต์ข้อความว่า 1/? with you Finally it’s done! She said yes!! หรือ “ในที่สุดก็สำเร็จ เธอก็ตอบตกลง” ซึ่งในโพสต์ดังกล่าวได้มีเพื่อนของทั้งคู่ได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมาก

สำหรับ ลีซอ วัย 37 ปี เพิ่งประกาศแขวนสตั๊ดกับ โดยเริ่มติดทีมชาติไทยมาตั้งแต่อายุ 14 ปี และเริ่มอาชีพนักเตะตั้งแต่ปี 2009 กับ บีอีซี เทโรศาสน จากนั้นมาเล่นอยู่หลายทีม ทั้ง เมืองทอง ยูไนเต็ด, บางกอกกล๊าส, ชลบุรี นอกจากนี้ยังเคยไปฝึกฟุตบอลอาชีพกับสโมสร คริสตัล พาเลซ ในอังกฤษ รวมถึง เค.ลีเซ ในเบลเยียม มาแล้ว ก่อนที่จะมายุติการค้าแข้งกับ โปลิศ เทโร ทำไป 96 ประตูในลีกฟุตบอลไทย ส่วนในนามทีมชาติติดทีมชาติไทย ทั้งหมด 52 นัด ทำไป 16 ประตู