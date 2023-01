บลูทรี ภูเก็ต ชวนน้องๆ ร่วมประลองสนาม ‘ไตรกีฬา’ กับกิจกรรม ‘I DID IT SERIES 2023’

บลูทรี ภูเก็ต จัดกิจกรรม “I DID IT SERIES 2023” ต้อนรับเยาวชนอายุระหว่าง 5-17 ปี ที่ชื่นชอบหรืออยากเข้าสู่วงการไตรกีฬา ได้ฟิตซ้อมวอร์มร่างกายให้พร้อม ก่อนเข้าร่วมแข่งขัน “Pho3nix Kids Triathlon 2023” ประกอบด้วย ว่ายน้ำ ปั่นจักรยาน และวิ่ง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน โดยกิจกรรม I DID IT SERIES แบ่งโปรแกรมการแข่งขันออกเป็น 5 รายการ ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม เริ่มสนามแรกวันเสาร์ที่ 28 มกราคม ที่บลูทรี ภูเก็ต

นายเปาโล แรนดัล รองกรรมการผู้จัดการ บลูทรี ภูเก็ต เปิดเผยว่า “บลูทรี ภูเก็ต เราเป็น Destination แห่งเมืองภูเก็ตและเป็น Entertainment Hub ที่พร้อมไปด้วยกิจกรรมด้านความบันเทิงครบครัน รวมทั้งยังให้ความสำคัญในด้านกีฬาและสุขภาพอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ บลูทรีในฐานะผู้สนับสนุนการจัดงาน “Pho3nix Kids Triathlon 2023” เล็งเห็นโอกาสในการปูพื้นฐานฝึกฝนร่างกายน้องๆ ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันรายการดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม “I DID IT SERIES 2023” ขึ้น เพื่อเป็นสนามให้เหล่าเยาวชนที่สนใจในด้านกีฬาได้เข้าร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยรายการนี้ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รายการ แต่ละครั้งจะมีการแข่งขันประเภทกีฬาที่แตกต่างกันออกไป เพื่อเพิ่มการพัฒนาทักษะ ความแข็งแรง และความคุ้นเคยสนามก่อนลงแข่งขัน ไตรกีฬารายการสำหรับเยาวชน “Pho3nix Kids Triathlon 2023” ที่จะจัดขึ้น ณ บลูทรี ภูเก็ต ในเดือนพฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ บลูทรี ภูเก็ต ยังได้ออกแบบแพ็กเกจต่างๆ สำหรับการฝึกซ้อมแก่ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในทุกระดับอายุ เพื่อก้าวไปสู่โลกของกีฬา โดยโค้ชมืออาชีพอีกด้วย”

สำหรับโปรแกรมการแข่งขัน “I DID IT SERIES 2023” แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 รายการ ได้แก่

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 การแข่งขันวิ่ง Running Race

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 การแข่งขันจักรยานภูเขา Mountain Bike Race

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 การแข่งขันทวิกีฬา (จักรยานทางเรียบ+วิ่ง) Duathlon Race

วันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 การแข่งขันว่ายน้ำ Swim Race

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566 การแข่งขัน (ว่ายน้ำ+วิ่ง) Aquathlon

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับคะแนนสะสมสูงสุด 10 ท่านแรกประเภทชายและคะแนนสะสมสูงสุด 10 ท่านแรกประเภทหญิง จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน Pho3nix Kids Triathlon 2023 ฟรี! ทันที

สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม I DID IT SERIES 2023 ทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ที่ https://bluetree.reserveyourvenue.com/event/01-28-2023/races-i-did-it-series-2023?fbclid=IwAR10zbUTbuNlzOugStoGRzux0D4Fya_iSh6_UY1wUFAMBCnyhT2ciWtGjjI

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook : https://www.facebook.com/BlueTreePhuket/posts/pfbid02ALRhBLSRPavGBgmf2LYQnnxjshVjPYDK6RaagjwzTh3Toajn2zfWnBHiKKM9MQJNl

หรือ โทร 096-6528090, 092-1352662 และ 076-602435