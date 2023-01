‘เอ็มบามี่’ อดีตแข้งทีมชาติแคเมอรูน หัวใจวายดับ

โมเดสเต้ เอ็มบามี่ อดีตมิดฟิลด์ทีมชาติแคเมอรูน และปารีส แซงต์แชร์แมง เสียชีวิตในวัย 40 ปี จากอาการหัวใจวาย เมื่อวันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา

เอ็มบามี่เป็นนักเตะคนสำคัญของแคเมอรูนชุดแชมป์โอลิมปิกเกมส์ 2000 ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ 23 ปีก่อน และเป็นผู้ยิงประตูพาทีมชนะบราซิล ในรอบ 8 ทีม ส่วนการติดทีมชาติชุดใหญ่ 37 แมตช์ ยิงไป 3 ประตู เป็นหนึ่งในขุนพลชุดรองแชมป์ฟีฟ่า คอนเฟเดเรชั่นส์ คัพ 2003

ด้านการค้าแข้งระดับสโมสร เอ็มบามี่เคยค้าแข้งในลีกเอิง ฝรั่งเศส กับเซอด็อง, มาร์เซย, เปแอสเช เคยคว้าแชมป์เฟร้นช์คัพ 2 สมัย ในปี 2004, 2006 รวมทั้งเคยเล่นกับอัลเมเรีย ในลาลีก้า สเปน และมาโลดแล่นในเอเชียทั้งลีกจีนและซาอุดีอาระเบีย ก่อนจะไปแขวนสตั๊ดกับเลอ อาฟร์ ที่ฝรั่งเศส เมื่อปี 2016

จานนี่ อินฟานติโน่ ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ ได้โพสต์ข้อความและภาพในอินสตาแกรม ว่า เป็นข่าวเศร้า ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของเอ็มบามี่

.@PSG_English learned with deep sadness of the passing of our former player Modeste M'Bami.

The Club offers its sincere condolences to his family and loved ones❤️💙 pic.twitter.com/M4DKjAldhl

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) January 7, 2023