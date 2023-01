แฟนบอลสเปอร์สทำร้ายนายทวารอาร์เซน่อล สโมสรยันลงโทษหนักแน่

อารอน แรมสเดล นายทวารอาร์เซน่อล ถูกแฟนบอลท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เตะเข้าที่หลัง หลังจบเกมที่ทีมปืนใหญ่บุกชนะท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 2-0 ในศึกพรีเมียร์ลีก ที่ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม เมื่อวันที่ 15 มกราคม โดยมีภาพวิดีโอที่บันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างชัดเจน

แรมสเดลกล่าวว่า เป็นเรื่องน่าอายของฟุตบอลที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น นักเตะทั้งสองทีมพยายามที่จะช่วยเขาออกมาจากเหตุการณ์นั้น แฟนบอลสเปอร์สหลายคนแสดงออกถึงน้ำใจนักกีฬา แต่มีคนเดียวที่ทำร้ายตัวเขาจากข้างหลัง

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55

— george (@StokeyyG2) January 15, 2023