‘เอฟเวอร์ตัน’ ตั้ง ‘ไดช์’ คุมทีม 2 ปีครึ่ง

เอฟเวอร์ตัน ทีมอันดับ 19 ในพรีเมียร์ลีก ประกาศตั้งฌอน ไดช์ เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ เมื่อวันที่ 30 มกราคม ด้วยสัญญา 2 ปีครึ่ง โดยจะเริ่มคุมทีมเกมแรกในเกมพรีเมียร์ลีก ที่จะเปิดกูดิสัน ปาร์ก รับการมาเยือนของอาร์เซน่อล ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้

ไดช์กล่าวว่า เป็นเกียรติมากที่ได้มาคุมเอฟเวอร์ตัน และจะร่วมมือกับทีมงานในการพาเอฟเวอร์ตันกลับสู่เส้นทางที่ดีอีกครั้งตามที่สโมสรได้ทำมาอย่างนาวนาน ที่สำคัญอยากจะทำเพื่อให้แฟนบอลกลับมารู้สึกดีอีกครั้ง นักเตะในทีมถือว่ามีคุณภาพมากอยู่แล้ว แต่ต้องทำให้พวกเขาทำผลงานให้ดีกว่านี้

กุนซือวัย 51 ปี เริ่มต้นงานโค้ชทีมแรกด้วยการคุมวัตฟอร์ด ในปี 2011 หลังจากนั้นในปี 2012 ย้ายไปคุมเบิร์นลีย์ ก่อนจะพาทีมมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีก ในปี 2016 และทำทีมตกชั้นไปเมื่อซีซั่นก่อน จนถูกปลดออกจากตำแหน่ง

"We want to put out a team that works, that can fight and wear the badge with pride." 💪 pic.twitter.com/vYqfPNksni

— Everton (@Everton) January 30, 2023