‘เบลเยียม’ ตั้ง ‘เทเดสโก้’ คุมทีมลุ้นแชมป์ยูโร 2024

สหพันธ์ฟุตบอลเบลเยียมประกาศแต่งตั้งโดเมนิโก้ เทเดสโก้ โค้ชวัย 37 ปี เป็นเฮดโค้ชทีมชติเบลเยียมคนใหม่ เพื่อสู้ศึกฟุตบอลยูโร 2024 ที่ประเทศเยอรมนี

เทเดสโก้วัย 37 ปี ไม่ได้โด่งดังในการเป็นนักเตะ แต่มีโอกาสคุมทีมดังในยุโรป ทั้งชาลเก้และสปาตัก มอสโก ส่วนทีมล่าสุด คือ ไลป์ซิก ที่เพิ่งแยกทางกันเมื่อปีก่อน หลังตกรอบยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

กุนซือทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปกล่าวว่า นับเป็นเกียรติอย่างที่ได้คุมทีมชาติเบลเยียม และตอนนี้มีพลังเต็มเปี่ยมที่จะทำงาน การได้พูดคุยกับผู้บริหารรู้สึกดีตั้งแต่การเจรจาตั้งแต่ครั้งแรก

Domenico Tedesco is the new head coach of our Devils. Good luck, coach! 🤝🇧🇪 #DEVILTIME pic.twitter.com/KeHHPbVpB3

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023