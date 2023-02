‘โรนัลโด้’ ยิงคนเดียว 4 ประตู พาอัล นาสเซอร์ คว้าชัย

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าทีมชาติโปรตุเกส วัย 38 ปี ยิงคนเดียว 4 ประตู ช่วยให้อัล นาสเซอร์ เปิดบ้านถล่ม อัล เวห์ด้า ในฟุตบอลซาอุดีอาระเบีย โปรลีก เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์

จากผลงานในเกมนี้ทำให้โรนัลโด้ยิงในเกมลีกทะลุ 500 ประตูไปแล้ว รวมทั้งยังเป็นแฮตทริกที่ 61 ในการเล่นฟุตบอลอาชีพ นอกจากนั้นยังยิงไปแล้ว 5 ประตู นับตั้งแต่ย้ายไปเล่นในซาอุดีอาระเบีย

All four of Ronaldo's goals for Al Nassr today 🤩 pic.twitter.com/xqSgJ8XTSj

