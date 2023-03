‘โรนัลโด้’ เซอร์ไพรส์เด็กซีเรียรอดตายจากแผ่นดินไหว

คริสเตียโน่ โรนัลโด้ กองหน้าวัย 37 ปี ที่ปัจจุบันค้าแข้งที่ซาอุดีอาระเบีย ได้ทำเซอร์ไพรส์นาบีล ซาอีด เด็กชายชาวซีเรียคนหนึ่ง ที่เพิ่งรอดตายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ด้วยการเชิญให้ไปร่วมชมการแข่งขันของอัล นาสเซอร์ ในเกมลีกที่อัล นาสเซอร์ ชนะ อัล บาเทน เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา

โดยก่อนเกมซาอีดได้พบกับโรนัลโด้ ได้เข้าไปทักทาย สวมกอด

หนุ่มน้อยซีเรียกล่าวว่า เมื่อเห็นโรนัลโด้รู้สึกเหมือนฝัน และยังไม่เชื่อตัวเองด้วยซ้ำ หวังว่าทุกคนจะได้เจอโรนัลโด้ เพราะเขาเป็นคนดีมากๆ

นอกจากนั้นยังมีรายงานว่าโรนัลโด้ได้บริจาคของใช้จำเป็นจำนวนมากให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวทั้งในตุรกีและซีเรียด้วย

