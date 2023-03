นักชกเหรียญเงินยูธโอลิมปิกตายในสงครามยูเครน

มักซิม กาลินิเชฟ นักชกยูเครน เจ้าของเหรียญเงิน มวยสากล รุ่น 56 กก.ชาย กีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ 2018 ที่ประเทศอาร์เจนตินา เสียชีวิตจากการทำหน้าที่ในสงครามยูเครน-รัสเซีย เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา

วลาดิสลาฟ เฮราสเควิช นักสเกเลตัน เรซเซอร์ ชาวยูเครน ได้โพสต์ในโซเชียลมีเดีย เพื่อไว้อาลัยการจากไปของกาลินิเชฟ ว่า เมื่อวันที่ 10 มีนาคม กาลินิเชฟได้ทุ่มเทชีวิตเพื่ออิสรภาพของยูเครน ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2022 มักซิมปฏิเสธที่จะไปแข่งรายการมวยสากลชิงแชมป์ยุโรป เพื่อไปร่วมรบ

นอกจากเหรียญเงิน ยูธโอลิมปิกเกมส์ 2018 แล้ว กาลินิเชฟเคยคว้าเหรียญทองมวยสากลเยาวชนชิงแชมป์ยุโรป ในปีนี้ และคาดหมายกันว่าเขาจะขยับขึ้นไปติดทีมชาติชุดใหญ่แล้ว แต่มาเสียชีวิตในสงครามก่อน

ทั้งนี้มีนักกีฬาชาวยูเครนหลายคนที่ต้องเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้ นับตั้งแต่ที่รัสเซียบุกรุกรานยูเครนมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว

On March 10, silver medalist of the 2018 Youth Olympics Maksym Galinichev laid down his life for independent Ukraine🕯️

In the spring of 2022, Maksym refused to participate in the European Boxing Championship and volunteered for the airborne assault troops.

Glory to Hero 😪 pic.twitter.com/xQQszWa0tG

— Vladyslav Heraskevych OLY (@heraskevych) March 22, 2023