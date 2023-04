‘เรือใบ’ เช็กฟิต ‘ฮาลันด์’ เกมบิ๊กแมตช์รับมือ ‘หงส์แดง’ ค่ำวันนี้ – เช็กช่องทางดูสดที่นี่

การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ กลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งคืนวันนี้หลังจากเบรกพักให้กับโปรแกรมทีมชาติในช่วงปฏิทินเตะฟีฟ่า เดย์ ล่าสุด โดยคืนวันนี้ 1 เมษายน มีบรรเลงเพลงแข้งกัน 7 คู่

บิ๊กแมตช์ อยู่ที่เกมคู่แรกของวัน คิกออฟกันในเวลา 18.30 น. “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ทีมอันดับ 2 ของตาราง เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ทีมอันดับ 6 ที่เอติฮัด สเตเดี้ยม เมืองแมนเชสเตอร์

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯซิตี้ ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า เพิ่งจะเปิดรังเอาชนะ เบิร์นลี่ย์ 6-0 ในศึก เอฟเอ คัพ เมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ความพร้อมของทีมก่อนลงเตะ จะไม่มีชื่อ ฟิล โฟเด้น ปีกตัวเก่งที่เดี้ยงเข้ามาสดๆ ร้อนๆ จากเกมทีมชาติ ด้าน เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ ต้องรอเช็กฟิตจนวินาทีสุดท้าย หลังมีอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่หน่อยๆ คาดว่า เป๊ป เตรียมวางหมากในระบบ 4-2-3-1 โดยมี จูเลียน อัลบาเรซ ออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้ แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เควิน เดอ บรอยน์ กับแจ็ค กรีลิช เป็น 3 ประสานกลางรุกคอยสนับสนุนอยู่ด้านหลัง

ลิเวอร์พูล ของกุนซือ เจอร์เก้น คล็อปป์ เพิ่งจะบุกพ่ายให้กับ เรอัล มาดริด 0-1 ในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา สำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนาม จะไม่สามารถใช้งาน แคลวิน แรมเซย์, สเตฟาน บายเซติช, โจ โกเมซ กับธิอาโก้ อัลคานตาร่า แข้งเดี้ยงสต๊อกเดิมที่ยังไม่หายดี คาดว่า คล็อปป์ เตรียมจัดทัพในระบบ 4-3-3 โดยมี โมฮาเหม็ด ซาล่าห์, โคดี้ กั๊คโป กับ ดาร์วิน นูนเญซ เป็น 3 ประสานแดนหน้าคอยล่าตาข่ายและใช้ ฮาร์วี่ย์ เอลเลียตต์, ฟาบินโญ่ กับ จอร์แดน เฮนเดอร์สัน ผนึกกำลังกันคุมเกมแดนกลาง

ไลน์อัพที่คาดว่าจะลงสนามเป็น 11 คนแรกของทั้งสองทีม

แมนฯซิตี้ ประกอบด้วย เอแดร์ซอน โมราเอส, จอห์น สโตนส์, มานูเอล อาคานยี่, รูเบน ดิอาส, นาธาน อาเก้ – โรดริโก้ เอร์นานเดซ, อิลคาน กุนโดกาน, แบร์นาร์โด้ ซิลวา, เควิน เดอ บรอยน์, แจ็ค กรีลิช, จูเลียน อัลบาเรซ

ลิเวอร์พูล ประกอบด้วย อลิสซง เบ็คเกอร์, เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์, อิบราฮิม่า โกนาเต้, เฟอร์กิล ฟาน ไดจ์ค, แอนดรูว์ โรเบิร์ตสัน, ฮาร์วี่ย์ เอลเลียตต์, ฟาบินโญ่, จอร์แดน เฮนเดอร์สัน, โมฮาเหม็ด ซาล่าห์, โคดี้ กั๊คโป, ดาร์วิน นูนเญซ

สำหรับแฟนกีฬามติชนออนไลน์ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเกมเตะ “บิ๊กแมตช์” พรีเมียร์ลีก ระหว่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้ พบกับ ลิเวอร์พูล ได้ที่นี่ คลิกที่นี่

สำหรับโปรแกรมเตะคู่อื่นมีดังนี้

เวลา 21.00 น. อาร์เซน่อล VS ลีดส์ ยูไนเต็ด (ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 2)

เวลา 21.00 น. ไบรท์ตัน VS เบรนท์ฟอร์ด (ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 1)

เวลา 21.00 น. บอร์นมัธ VS ฟูแล่ม (ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 3)

เวลา 21.00 น. คริสตัล พาเลซ VS เลสเตอร์ ซิตี้ (ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 4)

เวลา 21.00 น. น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ VS วูล์ฟแฮมป์ตัน (ทรู สปอร์ต 2, ทรู ไอดี)

เวลา 23.30 น. เชลซี VS แอสตัน วิลล่า (ทรู พรีเมียร์ ฟุตบอล 1)