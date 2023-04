ซี้ด! คืนนี้แดร์ คลาสสิเคอร์ ‘บาเยิร์น’ เปิดสงคราม ‘ดอร์ทมุนด์’ – เช็กช่องทางดูสดที่นี่

การแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีก้า เยอรมนี กลับมาฟาดแข้งกันอีกครั้งคืนวันนี้หลังจากเบรกพักให้กับโปรแกรมทีมชาติในช่วงปฏิทินเตะฟีฟ่า เดย์ ล่าสุด โดยคืนวันนี้ 1 เมษายน มีบรรเลงเพลงแข้งกัน 6 คู่

เกมซุปเปอร์บิ๊กแมตช์อยู่ที่คู่สุดท้าย คิกออฟกันในเวลา 23.30 น. เป็นเกมเตะแดร์ คลาสสิเคอร์ ระหว่าง “เสือใต้” บาเยิร์น มิวนิก ทีมอันดับ 2 ของตาราง เปิดบ้านรับการมาเยือนของ “เสือเหลือง” โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ทีมจ่าฝูงของตาราง ที่อลิอันซ์ อารีน่า เมืองมิวนิก

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

จากการพ่ายแพ้ก่อนช่วงเบรกฟีฟ่า เดย์ นอกจากจะเสียสถิติไร้พ่ายในรอบ 5 นัดแล้วยังเสียตำแหน่งจ่าฝูงอีกด้วย จนบอร์ดบริหารไม่ทนอีกต่อไปตัดสินใจตะเพิด ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ออกจากตำแหน่งพร้อมแต่งตั้ง โธมัส ทูเคิ่ล มากุมบังเหียนเพื่อเขียนสตอรี่เจอกับทีมเก่าทันที ขณะที่ความพร้อมก่อนลงสนามต้องเช็กฟิตว่า ยามาล มูเซียล่า แนวรุกตัวเก่งจะพร้อมลงสนามหรือไม่หลังจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บแฮมสตริง ซึ่งถ้าไม่พร้อมจริงๆ คาดว่าแมตช์นี้จะถอย โธมัส มุลเลอร์ (18 นัด/4 ประตู) ที่เกมล่าสุดยืนเป็นกองหน้าลงมาปั้นเกมร่วมกับ เลรอย ซาเน่ เพื่อคอยส่งไม้ต่อให้กับ เอริก ชูโป-โมติง ที่นัดนี้จะได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงรอปิดบัญชี

ดอร์ทมุนด์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมด้วยโดยล่าสุดกระโดดขึ้นมารั้งเป็นจ่าฝูงลีก และเกมนี้ยังมีข่าวดีให้ชื่นใจพราะ เอดิน เตอร์ซิช เทรนเนอร์จะกลับมาได้ตัว เอมเร่ ชาน กองกลางตัวหลักพ้นโทษแบนกลับมาทันเวลาพร้อมออกสตาร์ทเป็นตัวจริงทันทีทำให้ มาห์มูด ดาฮูดจะกลับไปนั่งสำรองตามเดิม ส่วนผังเกมรุกจะยึดใช้งาน ดอนเยลล์ มาเล่น, เซบาสเตียน ฮัลเเลร์ และ มาร์โก ร็อยส์ ที่แมตช์ล่าสุดต่างยิงประตูได้ทั้งหมดพร้อมรอประสาน

เกร็ดน่าสนใจก่อนเกม

– พบกันมาแล้ว 134 นัด ในทุกรายการ ดอร์ทมุนด์ ชนะ 33 นัด บาเยิร์น มิวนิก ชนะ 66 นัด เสมอกันไป 35 นัด

– ในบุนเดสลีก้า พบกันมาแล้ว 108 นัด ดอร์ทมุนด์ ชนะ 25 นัด บาเยิร์น มิวนิก ชนะ 52 นัด ยิงรวมกันไป 346 ประตู แบ่งเป็น 131 ประตู สำหรับ ดอร์ทมุนด์ และ 215 ประตูสำหรับ บาเยิร์น มิวนิก

– ในปี 2023 บาเยิร์น มิวนิก ชนะเพียง 5 จาก 10 นัด จนถึงตอนนี้ (เสมอ 3 แพ้ 2) และมี 52 คะแนนจาก 25 เกม นี่คือฤดูกาลที่ทัพเสือใต้ มีผลงานในบุนเดสลีก้าแย่ที่สุดในรอบ 11 ปี นับตั้งแต่ฤดูกาล 2011/12 ที่มี 51 แต้มจาก 25 นัด และในฤดูกาลนั้น โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ คว้าแชมป์บุนเดสลีก้า โดยบาเยิร์นมีคะแนนห่างถึง 8 คะแนน

– บาเยิร์น มิวนิก หยุดสถิติชนะติดต่อกัน 8 ครั้งใน แดร์ คลาสสิกเคอร์ หลังเสมอดอร์ทมุนด์ไป 2-2 เมื่อตุลาคมปีก่อน

– บาเยิร์น มิวนิก เริ่มมีสถิติเกมรับที่แย่ลงในปี 2023 โดยในบุนเดสลีก้า ทัพเสือใต้เสียไป 14 ประตูจาก 10 เกม (อัตราเสีย 1.40 ประตูต่อเกม) ซึ่งหากย้อนไปดูในช่วงต้นฤดูกาลจนถึง 31 ธันวาคม 2022 บาเยิร์น มิวนิก เสียไปเพียง 13 ประตูเท่านั้น จาก 15 เกมในบุนเดสลีก้า (อัตราเสีย 0.87 ประตูต่อเกม)

– การพบกัน 15 นัดหลังสุด ดอร์ทมุนด์ ชนะเพียง 2 ครั้ง ขณะที่ บาเยิร์น มิวนิก สถิติเหนือกว่าชนะ 12 นัด

ไลน์อัพ 11 คนแรกที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

บาเยิร์น มิวนิก ประกอบด้วย ยานน์ ซอมเมอร์, บ็องฌาเเม็ง ปาวาร์, ดาโย่ต์ อูปาเมกาโน่, มัตไธย์ส เดอ ลิกต์, คิงส์ลี่ย์ โกม็อง, โยชัว คิมมิค, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, อัลฟองโซ่ เดวี่ส์, เลรอย ซาเน่, โธมัส มุลเลอร์, เอริก ชูโป-โมติง

ดอร์ทมุนด์ ประกอบด้วย เกรกอร์ โคเบล, มาริอุส โวล์ฟ, นิคลาส ซูเล่, นิโก้ ชล็อตเตอร์เบ็ค, ยูเลี่ยน ไรเออร์สัน, จู๊ด เบลลิ่งแฮม, เอมเร่ ชาน, ราฟาเอล เกร์เรโร่, ดอนเยลล์ มาเล่น, เซบาสเตียน ฮัลเเลร์, มาร์โก ร็อยส์

สำหรับแฟนกีฬามติชนออนไลน์ สามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดเกมเตะ แดร์ คลาสสิเคอร์ ระหว่าง บาเยิร์น มิวนิก พบกับ โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ ได้ที่นี่

สำหรับโปรแกรมเตะคู่อื่นมีดังนี้

เวลา 20.30 น. RB ไลป์ซิก VS ไมนซ์ 05

เวลา 20.30 น. ยูเนี่ยน เบอร์ลิน VS สตุ๊ตการ์ต

เวลา 20.30 น. ไฟร์บวร์ก VS แฮร์ธ่า เบอร์ลิน

เวลา 20.30 น. ชาลเก้ 04 VS เลเวอร์คูเซ่น

เวลา 20.30 น. โวล์ฟสบวร์ก VS เอาก์สบวร์ก