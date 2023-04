แฟนบอลบาร์นสลีย์เสียชีวิตนอกสนามหลังไปเชียร์ทีมรัก

แอนตัน โรเบิร์ตส์ แฟนบอลบาร์นสลีย์ ทีมในลีกวันของอังกฤษ เสียชีวิต ในระหว่างการนำออกจากแอลเอ็นอีอาร์ สเตเดียม ในเกมที่บุกเสมอลินคอล์น ซิตี้ 0-0 เมื่อวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา

โรเบิร์ตส์ได้เข้าไปชมเกมของทีมรักตัวเอง หลังจบเกมได้ออกจากสนาม ก่อนจะเสียชีวิตด้านนอกของสนาม อย่างไรก็ตามยังไม่มีการระบุสาเหตุของการเสียชีวิต

สโมสรบาร์นสลีย์ได้โพสต์แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะให้มีการปรบมือในนาทีที่ 61 เกมที่บาร์นสลีย์จะเจอกับอ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ในวันที่ 22 เมษายนนี้ เพื่อระลึกถึงและไว้อาลัยให้กับโรเบิร์ตส์

Barnsley Football Club are deeply saddened to learn of the passing of a supporter at Tuesday night's fixture against Lincoln City.

— Barnsley FC (@BarnsleyFC) April 19, 2023