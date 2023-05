เปิดฉากยิ่งใหญ่ ‘มวยไทยชิงแชมป์โลก’ 112 ปท.ทั่วโลกตะบันที่เซ็นทรัลเวิลด์ 5-12 พ.ค.

Advertisment

เปิดฉากแล้วมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2566 “อิฟม่า ซีเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2023” สุดยิ่งใหญ่ นักชก 112 ชาติจาก 5 ทวีปทั่วโลกร่วมตะบัน ที่เซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 5-12 พ.ค. เฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของอิฟม่า และเฟ้นหาสุดยอดนักมวยไปรอบสุดท้ายมหกรรมกีฬาต่อสู้โลก “เวิลด์ คอมแบท เกมส์ 2023” ที่ซาอุดีอาระเบีย เดือน ต.ค. 2566

Advertisement

มหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2566 “อิฟม่า ซีเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2023” เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว ที่เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์ ฮอลล์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม โดยมีนักกีฬา โค้ช และเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก 112 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลก เข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 30 ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (อิฟม่า) โดยมี “บิ๊กน้อย” พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ได้รับมอบหมายจาก “บิ๊กป้อม” พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ มาเป็นประธาน

ในโอกาสนี้ ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ และประธานอิฟม่า, มร.สเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการอิฟม่า และ “ดร.หญิง” ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), “ชาติซ้าย” นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมในพิธีด้วยเช่นกัน

Advertisement

สหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติ (อิฟม่า) ร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, สมาคมกีฬามวยไทยอาชีพแห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF) และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกันจัดการแข่งขันมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2566 รายการ “อิฟม่า ซีเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2023” และการจัดงาน “มหกรรมมวยไทยก้าวไกลสู่โอลิมปิก” ณ เซ็นทรัล เวิลด์ ไลฟ์ ฮอลล์ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 4-12 พฤษภาคม 2566 มีนักกีฬา โค้ช และเจ้าหน้าที่ รวมถึงทีมผู้ลี้ภัย รวมกว่า 3,000 คนจาก 112 ประเทศ 5 ทวีปทั่วโลกเดินทางมาขึ้นชิงชัยเจ้ามวยไทย ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นต้นตำรับของศิลปะการต่อสู้ และเป็นมรดกประจำชาติไทย อีกทั้งจะเป็นรอบคัดเลือก รอบสุดท้าย ไปสู่การแข่งขันกีฬาต่อสู้โลก “เวิลด์ คอมแบท เกมส์ 2023” ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคม 2566

พิธีเปิดเริ่มจากการแสดง 2 ชุด ชุดแรก ขับร้องคอรัส ชุดที่ 2 We Are Muaythai (IFMA) การแสดงวงโยธวาทิต บรรเลงเพลงชาติ เชิญธง IFMA ขับร้องเพลง We Are Muaythai โดย มาเรียม เกรย์ ต่อด้วยนักกีฬา, ผู้ตัดสิน กล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้น ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ นายกสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และพิธีเปิดงาน ปิดท้ายด้วยการแสดงชุดที่ 3 “มวยคาดเชือก” และชุดที่ 4 “ดินแดนแห่งศิลปะวัฒนธรรม” เป็นอันเสร็จพิธี

ทั้งนี้นอกจากการชิงชัยของนักมวยไทยจากทั่วโลกแล้ว ยังจะมีการจัดประชุมวิชาการในมิติต่างๆ ของขบวนการโอลิมปิกเกมส์ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของโครงการ โดยผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC) ผู้แทนองค์กรควบคุมสารต้องห้าม (WADA) ผู้แทนสมัชชาสหพันธ์กีฬานานาชาติ (Sport Accord) ผู้แทนองค์กรสหประชาชาติ (UNESCO) และผู้แทนสหพันธ์ความร่วมมืออิสระเพื่อการสนับสนุนชนิดกีฬาที่ได้การรับรองจาก IOC (Alliance of independent Recognized Members of Sports : AIMS) และผู้แทนประเทศสมาชิกจำนวน 120 คน รวมทั้งนักวิชาการรับเชิญภายในประเทศ

ขณะเดียวกันยังจะมีการส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมกีฬามวยภายใต้แนวคิด “จากผืนผ้าใบสู่ธุรกิจอุตสาหกรรมมวยไทยแสนล้าน” โดยจัดเป็นงานแสดงสินค้ากีฬา ณ ชั้นล่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ด้านถนนราชประสงค์ ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์, กระทรวงอุตสาหกรรม, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัทเอกชนผู้ผลิตอุปกรณ์กีฬา

สำหรับ 112 ประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมแข่งขันมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก 2566 “อิฟม่า ซีเนียร์ เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพส์ 2023” ประกอบด้วย อัฟกานิสสถาน, แอลจีเรีย, อาร์เจนตินา, อาร์เมเนีย, ออสเตรเลีย, ออสเตรีย, อาเซอร์ไบจาน, บาห์เรน, บังคลาเทศ, เบลเยียม, บอสเนีย, บราซิล, บัลแกเรีย, แคเมอรูน, แคนาดา, จีน, ไต้หวัน, โคลอมเบีย, โครเอเชีย, ไซปรัส, สาธารณรัฐเช็ก, เดนมาร์ก, เอกวาดอร์, อียิปต์, เอสโตเนีย, ฝรั่งเศส, เฟรนช์โปลินีเซีย, จอร์เจีย, เยอรมนี, กรีซ, ฮอนดูรัส, ฮ่องกง, ฮังการี, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, อิรัก, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, อิตาลี, ไอวอรี่โคสต์, จอร์แดน, คาซัคสถาน, โคโซโว, คูเวต, คีร์กีซสถาน, ลัตเวีย, เลบานอน, ลิเบีย, ลิธัวเนีย, มาเก๊า, มาเลเซีย, เมาริติอุส, เม็กซิโก, มอลโดวา, มองโกเลีย, โมร็อกโก, เนปาล

เนเธอร์แลนด์, นิวซีแลนด์, ไนจีเรีย, นอร์ท มาซิโดเนีย, นอร์เวย์, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ปารากวัย, เปรู, ฟิลิปปินส์, โปแลนด์, โปรตุเกส, มาดากัสการ์, โรมาเนีย, ซาอุดีอาระเบีย, เซอร์เบีย, เซียร์ร่า เลโอน, สิงคโปร์, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, สเปน, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์, ซีเรีย, ทาจิกิสถาน, ตินิแดด แอนด์ โตเบโก, ตูนิเซีย, ตรุกี, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา, อุรุกวัย, อุซเบกิสถาน, เวียดนาม, เยเมน, ซูดาน, แซมเบีย, แองโกลา, เซเนกัล, มอริเตเนีย, เซเชลส์, เวเนซุเอลา, ตองกา, ชิลี, ซูรินาเม่, ซามัว, ลักเซมเบิร์ก, มอนเตเนโก, กินี, ไทย, นักกีฬาบุคคลเป็นกลาง (ธงอิฟม่า) และนักกีฬาผู้ลี้ภัย (ธงอิฟม่า)