‘ก็องเต้’ เอ่ยปากเองอยากอยู่กับเชลซีต่อ

เอ็นโกโล่ ก็องเต้ ให้สัมภาษณ์กับ “ฟุตบอล เดลี่” ถึงอนาคตการค้าแข้งของตัวเองว่า อยากจะยังเป็นส่วนหนึ่งของเชลซีต่อไปในอนาคต เพราะเท่าที่เห็นแผนงานของสโมสรแล้วถือว่าน่าตื่นเต้นมาก น่าเสียดายที่ฤดูกาลนี้ผลงานที่ออกมาไม่ได้อยู่ในระดับที่เชลซีควรจะเป็น แต่ทุกคนที่สโมสรก็ต้องการพาทีมกลับไปสู่ความสำเร็จอีกครั้ง ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง แต่ส่วนตัวแล้วอยากจะอยู่กับเชลซีต่อไปในฤดูกาลหน้า

ทั้งนี้ ก็องเต้จะหมดสัญญากับเชลซีในซัมเมอร์นี้แล้ว และยังไม่มีการต่อออกไป

“It’s an exciting project. I want to stay here, of course”. 🔵 #CFC

Advertisement

N’Golo Kanté speaking about his future via @footballdaily 🎥pic.twitter.com/5th3mcWFJb

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 11, 2023