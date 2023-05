‘ช้าง-ฉลามชล’ เลือก ‘กฤษดา กาแมน’ คว้ารางวัลผู้เล่นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปี 2 หนซ้อน

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคมที่ผ่านมา สโมสรชลบุรี เอฟซี ร่วมกับ เครื่องดื่มตราช้าง ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณประจำจำสโมสร ฤดูกาล 2022/23 “ฉลามชล อวอร์ด โดย เครื่องดื่มตราช้าง” ซึ่งเป็นการสรุปผลการแข่งขัน และ มอบรางวัลแก่นักเตะ, ทีมงาน สโมสร ชลบุรี เอฟซี ในด้านต่างๆ ทั้งหมด 10 สาขา จัดขึ้น ที่ศรีราชา ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล ศรีราชา จ.ชลบุรี ท่ามกลางแฟนบอลซึ่งเป็นสมาชิกตั๋วปี เข้าร่วมงานประกาศรางวัล พร้อมรับประทานอาหารในบรรยากาศสุดพรีเมียมกันแบบฟรีๆ และสนุกส่งท้ายงาน ไปด้วยกันกับคอนเสิร์ตศิลปินแนวหน้าเมืองไทย “โอ๊ต ปราโมทย์” – “Bedroom Audio” กว่า 1,000 คน

โดยภายในงาน ได้มีการเปิดตัวชุดแข่งขันฤดูกาลใหม่ ซึ่งจะเป็นขุดแข่งขัน ที่จะสวมใส่ในช่วงพรีซีซั่น ลงแข่งขันในฟุตบอล ทัวร์นาเมนต์(บอลถ้วย) พร้อมเปิดจำหน่ายแบบพรี-ออเดอร์ในงาน เป็นครั้งแรก

ขณะรางวัลไฮไลท์ในปีนี้ คือ รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีประจำสโมสร ตกเป็นของ กฤษดา กาแมน ดาวเตะผลผลิต จากรั้ว ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ ดีกรีทีมชาติไทย ซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์สโมสร ที่คว้ารางวัลนี้ไปครองเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน นอกจากนี้ “เจ้าและห์” ยังคว้ารางวัล นักยอดเยี่ยมในทีมแห่งปี ไปครองอีก 1 รางวัล ด้วย

ส่วนตำแหน่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี ได้แก่ ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว แนวรุกดีกรีทีมชาติไทย อีก 1 ผลผลิต จากรั้ว ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ ที่คว้ารางวัล ประตูยอดเยี่ยม และ นักยอดเยี่ยมในทีมแห่งปี อีก 2 รางวัล

รางวัล ดาวซัลโวประจำฤดูกาล ได้แก่ ดานิโล่ อัลเวส ดาวยิงชาวบราซิล ที่ทำไปถึง 14 ประตู ตลอดฤดูกาล 2022/23

สรุปรางวัล “ฉลามชล อวอร์ด 2021/22 โดย เครื่องดื่มตราช้าง” ทั้ง 10 สาขา มีดังนี้

1. Chang Inspiration Award : คุณวิทยา คุณปลื้ม

2. Goal of the Season : ประตูยอดเยี่ยม : ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว

3. Save of the Season : เซฟยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : ชนินทร์ แซ่เอียะ

4. The Best Moment of the Season : โมเมนต์สุดประทับใจประจำฤดูกาล : เมืองทอง ยูไนเต็ด 1-5 ชลบุรี

5. The XI : ทีมยอดเยี่ยม

ชนินทร์ แซ่เอียะ, เฉลิมพงษ์ เกิดแก้ว, กฤษดา กาแมน, เรนาโต้ เคลิช, ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว, สุมัญญา ปุริสาย, สหรัฐ สนธิสวัสดิ์, ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์, ยู บยองซู, ดานิโล่ อัลเวส, อมาดู อ็อตตาร่า

6. Top Scorer ดาวซัลโว : ดานิโล่ อัลเวส

7. The Rising : ดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว

8. The Best นักเตะยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล : กฤษดา กาแมน

9. Youth Team Of the Season : ชลบุรี เอฟซี อคาเดมี่ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี

10. Fan of the Year : คุณ จูน ปฐมพร