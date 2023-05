‘โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีม ไทยแลนด์’ คว้าแชมป์โลกที่นูร์เบอร์กริง 4 ปีซ้อน

“โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีม ไทยแลนด์” ทีมแข่งรถที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จอย่างสูงของวงการมอเตอร์สปอร์ต ภายใต้การสนับสนุนของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์มอเตอร์สปอร์ตครั้งใหม่ในการแข่งขัน “51st ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring” มาราธอนทางเรียบสุดโหด 24 ชั่วโมง ด้วยการคว้าแชมป์สมัยที่ 4 รับถ้วยแชมป์อันดับ 1 และอันดับ 2 ในรุ่น SP3 ด้วยรถยนต์ Toyota Corolla Altis GR Sport ด้วยสถิติ 126 รอบสนาม ความเร็ว Best time 10:08:950 นาที รวมระยะทางกว่า 3,180 กม. ที่เมืองนูร์เบอร์ก ประเทศเยอรมนี และ ADAC ผู้จัดงานยังมอบโล่ครบรอบ 10 ปี ให้กับทีมที่เข้าร่วมแข่งขันและผลักดันวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยให้มาร่วมรายการและยังคว้าแชมป์ในสนามแข่งรายการระดับโลกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ลงสนามรับความท้าทายต่อเนื่องเป็นปีที่10 สำหรับโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีม ไทยแลนด์ ในการแข่งขัน “51st ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring” มาราธอนสุดโหดกับเส้นทางที่ยากและอันตรายเป็นอันดับต้นๆ ของโลก บนสนามที่ยาว 25.3 กม. และมีโค้งอันตรายมากถึง 73 โค้ง แต่กลับดึงดูดทีมแข่งจากทั่วโลกมาร่วมพิสูจน์ความแกร่งของรถและคนอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้มีทีมจากทั่วโลกส่งรถลงแข่งถึง 132 คัน โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ลงสนามในรุ่น Super Production 3 (SP3) ด้วยรถ Toyota Corolla Altis GR Sport 2 คัน รถหมายเลข 119 ขับโดย สุทธิพงศ์ สมิตชาติ, ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และมานัต กุละปาลานนท์ และรถหมายเลข 120 ขับโดย เฉิน เจี้ยน หงษ์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, นาโอกิ คาวามูระ และกฤษฎิ์ วสุรัตน์ ลงสนามควอลิฟายด์กันรถทั้ง 2 คันทำเต็มที่จบการควอลิฟายด์ทั้ง 3 รอบ รถหมายเลข 119 ได้กริดสตาร์ทลำดับ 1 และ รถหมายเลข 120 ได้กริดสตาร์คลำดับ 3 ของรุ่น

เริ่มการแข่งขันในช่วงบ่ายวันเสาร์ของประเทศเยอรมนี ปีนี้มีแฟนกีฬาและผู้รักความเร็วเข้าชมอย่างคับคั่งด้วยสภาพอากาศที่ปลอดโปร่งเป็นใจ ทันทีที่สัญญาณไฟดับลงรถทุกคันก็พุ่งทะยานไปข้างหน้า โดยในช่วงชม.แรก รถหมายเลข 119 ขึ้นนำในรุ่น ก่อนมีการสลับตำแหน่ง รถหมายเลข 120 ขึ้นนำ แม้จะมีอุบัติเหตุและมีรถที่เกิดปัญหาประปรายในการแข่งขัน แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคกับทีมแข่งรถไทย ผ่านไป 16 ชม. ทั้ง 2 คันต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ ก่อนมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เมื่อรถหมายเลข 119 สามารถสลับขึ้นมาครองตำแหน่งแชมป์ นักแข่งในทีมต่างผลัดกันทำหน้าที่ก่อนเข้าสู้ช่วงสุดท้ายของการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนตัวนักขับรถหมายเลข 119 ส่งสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ลงประจำตำแหน่งนักขับ และไม่ทำให้ผิดหวังสปีดพลังเต็มพิกัด เข้าธงตราหมากรุกคว้าถ้วยแชมป์อันดับ 1 ในรุ่น SP3 และ 61 แบบ Overall ไปได้อย่างสวยงาม ท่ามกลางความดีใจของเพื่อนร่วมทีมทั้ง ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และมานัต กุละปาลานนท์ นอกจากนี้ยังสร้างสถิติใหม่ของการขับรวม 126 รอบสนาม Best Time 10:08:950 นาที และรถหมายเลข 120 โดย เฉิน เจี้ยน หงษ์, กรัณฑ์ ศุภพงษ์, นาโอกิ คาวามูระ และและกฤษฎิ์ วสุรัตน์ ที่ผนึกกำลังร่วมกันจบการแข่งขันในอันดับที่ 2 ในรุ่น SP3 และ 62 Overall รวม 125 รอบสนาม Best Time 10:20:214 นาที ตอกย้ำศักดิ์ศรีแชมป์ปีที่ 4 สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยได้อีกครั้งและยังเป็นอีกตำนานในการแข่งขันมาราธอน 24 ชม.แห่งนี้ ด้วยสถิติแชมป์โลก 4 ปีซ้อน ในรุ่น SP3 ระยะทางวิ่งรวมกว่า 3,180 กม. นำถ้วยแชมป์เกียรติยศกลับประเทศไทย

หลังจบการแข่งขัน “อาร์โต้” สุทธิพงศ์ สมิตชาติ ผู้อำนวยการทีมและนักแข่งสังกัด โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีม ไทยแลนด์ เผยความรู้สึกว่า เป็นบทพิสูจน์ความสำเร็จและชัยชนะที่คุ้มค่าสำหรับพวกเรา 10 ปีเต็มจากวันแรกที่ตัดสินใจมาร่วมแข่งขัน จนถึงวันนี้เราไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้ และนำประสบการณ์ทุกอย่างในสนามนี้ไปปรับปรุง และทำให้รถของเราดีขึ้นในทุกปี การป้องกันแชมป์ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะทุกทีมที่เคยมาลงสนามนี้ต่างนำประสบการณ์ของตัวเองไปพัฒนาอยู่ตลอด ทำให้ทีมฯ ต้องแข่งกับตัวเองเพิ่มมากขึ้น เพื่อผลสำเร็จที่ดีกว่าเดิม วันนี้รู้สึกภูมิใจที่พวกเราสามารถรักษาแชมป์ปีที่ 4 ไว้ได้ และยังสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลกได้อีกครั้ง ต้องขอบคุณกำลังใจจากแฟนๆ และขอบคุณทีมงาน นักแข่ง ทีมซัพพอร์ต ที่ร่วมมือร่วมใจทุ่มเทสุดกำลังเพื่อการแข่งขันในครั้งนี้

และในปีนี้ผู้จัดการแข่งขัน ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring ยังได้มอบโล่เกียรติยศครบรอบ 10 ปี ในการร่วมแข่งขันในรายการ พร้อมขอบคุณสุทธิพงศ์ สมิตชาติ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมและผลักดันมอเตอร์สปอร์ตไทยให้เข้ามาร่วมการแข่งขันและได้คว้าแชมป์ในสนามแข่งรายการระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทีมไทยเป็นที่รู้จักทั้งในเรื่องความ สามารถและยังได้เผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่สายตาแฟนมอเตอร์สปอร์ตทั่วโลก

สำหรับแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ต ร่วมติดตามชมภาพความสำเร็จของทีมแข่งรถหนึ่งเดียวจากประเทศไทย "Tโตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีม ไทยแลนด์" ในความสำเร็จกับแชมป์โลกสมัยที่ 4 ในการแข่งขัน "51st ADAC TotalEnergies 24h Nürburgring" จากเมืองนูร์เบอร์ก ประเทศเยอรมนี